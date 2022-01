Le Crédit Mutuel plante enfin son étendard dans le nord de la France

Crédit Mutuel Alliance Fédérale consolide son emprise territoriale. Active dans sept départements du nord de la France, la fédération Crédit Mutuel Nord Europe a en effet ce officialisé lundi son intégration dans le groupe mutualiste, prévue depuis un an. C'est donc quelque 4.000 salariés, 250 agences et près d'un million de clients qui viennent renforcer l'Alliance fédérale qui représente désormais 14 fédérations de Crédit Mutuel sur 18.

Dans la corbeille de mariage figurent également deux filiales, le gestionnaire d'actifs La Française et Beobank en Belgique (218 agences, 745.000 clients). Au total, l'Alliance fédérale, qui compte également le réseau bancaire CIC, affiche quelque 29 millions de clients et sociétaires et 1.500 caisses de Crédit Mutuel (qui ont la particularité d'être presque toutes des établissements de crédit de plein exercice) sont désormais affiliées à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.

Résistances à l'intégration

Il manque désormais à l'appel les fédérations Maine-Anjou Basse Normandie et Océan qui partagent cependant le même système informatique que l'Alliance fédérale. Et surtout les fédérations de Bretagne et du Sud-Ouest, regroupées sous la marque commerciale Crédit Mutuel Arkéa, qui disposent de leur propre outil informatique, et qui cherchent depuis plusieurs années à gagner leur indépendance par rapport au groupe Crédit Mutuel.

Dans un entretien accordé l'été dernier à La Tribune, le nouveau patron de Crédit Mutuel Arkéa, Julien Carmona a réaffirmé la volonté des deux fédérations de quitter le giron du groupe mutualiste. « Notre avenir passe clairement par l'autonomie complète vis-à-vis de la Confédération nationale du Crédit Mutuel (l'organe central du groupe mutualiste, NDLR) », avait déclaré Julien Carmona, en prenant soin toutefois d'éviter de prononcer le mot qui fâche « indépendance », dans un souci d'apaisement, après des années de tensions très vives avec les instances dirigeantes de la Confédération nationale et de l'Alliance fédérale.

Le dossier du « divorce » est toujours à l'instruction auprès de la Banque centrale européenne (BCE). Dernier témoignage de la rivalité des deux groupes, Crédit Mutuel Arkéa et Crédit Mutuel Alliance fédérale sont en compétition pour le rachat du fonds de commerce en France d'ING Direct.

Dans cette guerre intra-groupe, l'intégration de Crédit Mutuel Nord Europe dans l'Alliance fédérale est incontestablement une victoire pour le camp « de l'Est ». C'est en effet à partir de la puissante fédération Centre Est Europe que le dirigeant historique Michel Lucas s'était lancé dans une plus grande intégration du Crédit Mutuel, le groupe le plus décentralisé des banques mutualistes, en utilisant l'arme informatique.