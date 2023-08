Paiement fractionné : la fintech Klarna fait un carton en Europe

C'est une nouvelle vague rose qui déferle sur l'Europe. Après le succès du film Barbie, c'est au tour du géant suédois du paiement fractionné Klarna, dont la couleur fétiche est le rose, d'afficher d'excellents résultats en Europe. Le groupe vient d'annoncer une hausse de 14 % en glissement annuel de son volume d'affaires au second trimestre, alors même que le commerce électronique n'a progressé que de 1% sur la période. La croissance est même de 26 % au Royaume-Uni, l'un des marchés cibles de Klarna. Le groupe est présent sur 11 marchés européens et rassemble quelque 100 millions de consommateurs européens au travers de 470.000 partenariats avec des commerçants.

La performance mérite d'être soulignée alors que d'autres fournisseurs de solutions de paiement fractionné de poids comme ClearPay se retirent du marché européen tandis que d'autres encore, de taille plus modeste, connaissent de sérieuses difficultés avec la forte hausse du coût du refinancement et la multiplication des défauts de paiement. « Alors que d'autres acteurs plus petits réduisent leurs engagements ou quittent complètement la région, nous redoublons d'efforts pour renforcer notre position en Europe et aux États-Unis », souligne ainsi Sebastian Siemiatkowski, PDG de Klarna, dans un communiqué publié ce jour.

Cap sur les Etats-Unis

Ces bons chiffres devraient confirmer l'objectif que s'était fixé Klarna en mai dernier de renouer avec les bénéfices d'ici à la fin de l'année après avoir déjà réduit ses pertes de moitié au premier trimestre. L'an dernier, le groupe avait affiché une perte record de près d'un milliard de dollars.

Aux Etats-Unis, Klarna serait également en passe de réussir son pari, selon Insider Intelligence, avec une prévision de volume d'affaires de 33 milliards de dollars d'ici à 2027 (contre près de 19 milliards en 2023), devançant ainsi le géant américain Affirm (29,5 milliards de dollars versus 18,9 milliards en 2023), loin devant Afterpay (14,5 milliards) et Zip (3,7 milliards) sur les quatre prochaines années. Selon Insider, Klarna contribue d'engranger de nouveaux partenariats aux Etats-Unis, notamment avec la plateforme de location saisonnière Airbnb.

Selon le rapport US Buy Now Pay Later Forecast 2023, la génération Z (personne née entre 2000 et 2010) sera le principal moteur de croissance du paiement fractionné même si les baby boomers et la génération X utilise, mais de façon plus prudente, de plus en plus largement le paiement fractionné (souvent comme substitut à la carte de crédit renouvelable).