Paiement mobile : Apple propose (enfin) d’ouvrir à la concurrence la fonction NFC des iPhones

Apple a cédé : le constructeur de l'iPhone et un des leaders mondiaux du paiement mobile a accepté d'ouvrir la puce NFC de son terminal mobile, la fonction qui capte les transactions en caisse, aux applications concurrentes. C'est même la Commission européenne qui vient de l'annoncer ce vendredi.

Accusé par les autorités européennes de pratiques anti-concurrentielles, dès le lancement d'Apple Pay en 2014, sans réelles menaces jusqu'ici, après avoir longtemps résisté, Apple a fini par céder. Le fabricant va ainsi revenir sur son sacro-saint principe d'écosystème propriétaire au nom de la protection des données personnelles de ses utilisateurs. Il n'avait d'ailleurs pas trop de choix.

En mai 2022, la Commission européenne avait indiqué que la position d'Apple violait le Traité de l'Union européenne, suite à une plainte déposée par les banques européennes en 2020. Et l'ouverture de la fonction NFC à la concurrence est de facto inscrite dans le règlement sur les marchés numériques (DMA), qui entre en application en mars 2024, mais aussi dans la nouvelle directive européenne sur les paiements (DSP3), adoptée en novembre dernier, et qui doit entrer en application d'ici 2026 (même si le calendrier est encore flou).

Engagement de dix ans

« La Commission européenne invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur les engagements proposés par Apple pour résoudre les problèmes de concurrence liés aux restrictions d'accès à la technologie utilisée pour les paiements sans contact avec des appareils mobiles dans les magasins (Near-Field Communication - "NFC") », indique ainsi le communiqué de la Commission européenne.

Concrètement, Apple propose aux fournisseurs tiers un accès gratuit à la fonction NFC, via des interfaces (API's). C'est cette fonction qui permet à l'Iphone de communiquer avec les terminaux de paiement en magasins.

Les utilisateurs d'un iPhone auront donc la possibilité d'effectuer un paiement mobile via Apple Pay ou d'autres solutions, comme Google Pay, Paylib, la solution interbancaire française, ou dans un futur proche, la solution wero, développée par le consortium européen EPI. Cet engagement d'Apple est valable dix ans dans l'ensemble de l'espace économique européen.

Un coup d'avance

A l'origine du conflit entre Apple et l'Europe, la décision d'Apple de conserver secret le code d'accès à l'interface standard NFC, empêchant donc toute autre solution de proposer un paiement mobile sur un iPhone. En soi, au départ, cela ne posait pas trop problème sachant que la part de marché d'iPhone était faible (elle oscille maintenant entre 25 et 30% en Europe) et le paiement mobile balbutiant. Mais depuis le Covid, le paiement mobile explose et Apple Pay a réussi à imposer un leadership dans ce domaine, notamment avec un panier moyen bien plus élevé que chez les concurrents.

Pressentant le danger, les banques européennes ont alors pas hésité à secouer l'apathie des autorités européennes et des régulateurs. La prise de conscience des enjeux de souveraineté européenne, y compris dans les paiements, a également incité la Commission à réagir.

Mais l'accès à la puce NFC n'est pas tout. Ce qui fait la force d'Apple Pay c'est son parcours utilisateur extrêmement fluide, qui permet d'enrôler n'importe quelle carte et de l'activer facilement au moment du paiement. Et ce sera difficile aux solutions tierces de faire mieux. Reste aussi à savoir si Apple sera aussi conciliant sur les autres applications autour du NFC, comme la fonction de terminal de paiement ou, demain, l'identité numérique.