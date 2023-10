Paiements : BNP Paribas innove dans sa façon de travailler avec les fintechs

C'est un partenariat d'un nouveau genre que BNP Paribas vient de mettre en place dans le domaine des paiements. Face à l'explosion des marketplaces, nouveau relais de croissance des sites d'e-commerce, mais aussi pour répondre à des nouveaux besoins, comme la vente de seconde main, BNP Paribas a décidé de se rapprocher de 321Founded, un groupe d'entrepreneurs dont la mission est justement de mettre en relations des « start-uppeurs » avec des grandes entreprises pour leur offrir davantage d'agilité dans certains projets.

Objectif : mettre en place une offre de solution de paiement, via une interface API, de l'acceptation du paiement au processing, en passant par la lutte contre la fraude, le reporting et la ventilation des flux, pour les acteurs des places de marché B2C (entreprise à consommateurs), clients de BNP Paribas. Progressivement cette offre devrait être proposée à des sites B2B (entreprise à entreprise), C2C (consommateur à consommateur) et aux franchisés, au niveau européen.

Pour ce faire, BNP Paribas a choisi de financer la création d'une fintech, baptisée Panto, en partenariat avec Start Up Studio 321, et dont la direction a été confiée à un serial entrepreneur, Guillaume Massis (co-fondateur de Airtag).

Actif industriel

« Nous sommes à l'initiative de la création de Panto. Nous avons la conviction que la platefomisation de l'économie est une tendance forte que nous devons accompagner. C'est la raison pour laquelle nous avons cette volonté de créer un actif industriel, dans lequel nous serons à terme un actionnaire majoritaire, avec une ambition européenne de premier plan, inscrite dans les gènes même du projet », explique Neil Pein, responsable Transformation des paiements et nouveaux business digitaux de BNP Paribas.

« Nous avons beaucoup regardé le marché pour voir ce qu'il y avait à acheter, un peu comme nous avons fait avec Nickel ou Floa Bank. Puis finalement, nous avons décidé de créer en mode startup un établissement de paiement chargé de proposer une offre intégrée pour toutes les types de places de marché et les franchisés. Ce qui est nouveau dans la façon de créer une fintech qui rejoindra notre écosystème dans le paiement », nous avait confié en juin un dirigeant de la banque.

Ambitions européennes

Panto, qui propose déjà une solution en version bêta, compte sur BNP Paribas pour acquérir ses premiers clients, pour un démarrage opérationnel dès le début de l'année 2024. C'est une gageure sur un marché déjà bien structuré - tous les acteurs du paiement fondent sur les places de marché - et largement dominé en Europe par l'Américain Stripe, un pionnier du paiement en ligne depuis 2010 et qui propose désormais un socle complet de services financiers, crédit compris.

« C'est un pari gagnant-gagnant. BNP Paribas nous apporte sa force commerciale, son réseau européen et c'est un élément clé sur un marché très concurrentiel. Et nous offrons en échange notre capacité en tant que fintech indépendante à réagir vite, à se mettre à jour sans arrêt, à évoluer avec les besoins du marché », résume Guillaume Massis, CEO de Panto.

Le plan de marche de Panto est simple : s'aligner sur les standards les plus élevés du marché, notamment en termes de facilité d'intégration, proposer un prix compétitif et devenir à terme un acteur européen de premier plan.

Cette collaboration inédite entre une banque et une fintech - Société Générale avait opté au printemps pour un partenariat « classique » avec la startup Lemonway pour cibler les places de marché - s'inscrit dans une stratégie volontariste, et tous azimuts, de BNP Paribas dans les paiements, avec l'objectif de devenir un acteur européen incontournable.