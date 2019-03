BNP Paribas essuie, de nouveau, une panne informatique généralisée

[Mise à jour] : A 13h15 ce vendredi 8 mars, BNP Paribas indique que les services en ligne de banque entreprises, banque privée, banque particuliers et Hello bank ! sont rétablis. La banque précise que l'application mobile Mes Comptes est de nouveau opérationnelle.

Rebelote. Seulement deux mois après avoir connu une panne informatique de grande ampleur, BNP Paribas rencontre de nouveau des problèmes techniques sur son réseau, rendant indisponibles les services en ligne, les paiements internationaux et certaines opérations en agences.

Jeudi 7 mars au matin, les internautes pouvaient lire sur le compte Twitter dédié au service après-vente de la banque : « Chers clients, nous rencontrons un incident général sur nos sites, applications mobiles et dans nos agences. Nos équipes techniques travaillent à sa résolution. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée ».

Des services en ligne toujours indisponibles

La panne a débuté dans la nuit du mercredi 6 mars et touche les clients particuliers et entreprises de la banque. En cause : un incident interne au niveau des réseaux télécoms, intervenu dans la nuit de mercredi à jeudi, selon la banque. « L'incident a immédiatement été identifié et corrigé mais des contrôles préalables au rétablissement des services touchés sont nécessaires », précise l'établissement bancaire contacté par nos soins. Résultat : si les paiements internationaux et les opérations en agences ont été rétablis, certains services en ligne, notamment l'application mobile, restent encore indisponibles ce vendredi 8 mars. « Leur mise en service s'effectue de manière progressive. Les services en ligne seront rétablis dans le courant de la journée », assure-t-on chez BNP Paribas.

La banque confirme, par ailleurs, que les opérations par carte bancaire sont restées opérationnelles mais reconnaît que la fonction 3D Secure (qui permet à une personne de finaliser un achat sur Internet en renseignant un code reçu par sms) a été affectée, pénalisant de facto les achats en ligne. Le périmètre exacte de la panne reste flou puisque ni le nombre de clients affectés, ni les produits concernés n'ont été communiqués par BNP Paribas, qui en France compte 6,7 millions de clients particuliers en banque de détail et plus de 31.000 entreprises.

Des bugs à répétition

Sur Twitter, les clients sont nombreux à manifester leur mécontentement, soulignant la répétition de ces incidents informatiques.

ENCORE ?? c'est toutes les 2 ou 3 semaines depuis novembre !!! Je vais penser à aller voir ailleurs — Lord Guillaume (@guillaumemaill) 7 mars 2019

Une année blanche en frais de gestion serait peut-être à considérer en dédommagement de toutes ces perturbations non ? @BNPParibas_SAV @mabanque_bnpp @BNPParibas — Erwan Le Tinier (@ELeTinier) 7 mars 2019

« Après les banques en ligne... Découvrez les banques offline ! Des banques sans agence et sans site internet ! », raille, amère, un autre internaute.

Début janvier, BNP Paribas avait également fait face à une panne informatique. Les clients affectés, dont le nombre n'avait pas été communiqué, ne pouvaient accéder aux différents services en ligne, mais se trouvaient aussi dans l'impossibilité d'effectuer des retraits par carte bancaire et de payer en magasin.

L'établissement bancaire avait alors indiqué que la panne était due à un facteur purement interne, qu'elle était survenue lors d'une mise à jour et qu'elle ne résultait en aucun cas d'une attaque informatique, les banques étant particulièrement exposées aux cyberattaques de grande ampleur.

En juin 2017, une panne d'un serveur DNS (qui permet de traduire les noms de domaines en adresses IP) avait rendu inaccessibles les sites bancaires mabanqueprivée et mabanquepro de BNP Paribas.