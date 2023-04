First Republic : la descente aux enfers finit par une vente aux enchères

Article publié le 29 avril à 23 heures et mis à jour à 23h30

En pleine déconfiture depuis la faillite de SVB, First Republic risque de devoir être reprise par l'un de ses concurrents pour ne pas disparaître. Cela semble le sens de l'histoire avec la chute des dépôts de ses clients depuis le mois de mars qui traduit l'échec du plan de sauvetage mis en en place mi-mars par 11 grandes banques américaines.

Quatre à six banques devraient faire une offre

Selon Reuters et l'AFP en effet, l'agence en charge de garantir les dépôts bancaires (FDIC) et le ministère de l'Economie ont demandé à plusieurs établissements financiers de déposer une offre pour racheter ses actifs de la First Republic. Des banques comme Citizens Financial Group, Financial Services Group et JPMorgan Chase figurent parmi la demi-dizaine de candidats au rachat, lors d'une vente aux enchères organisée par les régulateurs américains.

Entre quatre et six d'entre eux devraient le faire. Vendredi, les autorités financières américaines ont permis à une poignée d'entre eux d'accéder à la data room de First Republic. Ni la FDIC ni First Republic n'ont souhaité faire de commentaire, tandis que la banque centrale américaine (Fed) et le ministère de l'Economie n'ont pas répondu à des sollicitations de l'AFP. Le coup d'envoi a été donné cette semaine après que First Republic, balayée le mois dernier lors d'une crise bancaire, n'est pas parvenue à un accord sans aide du gouvernement, ont ajouté trois sources. Les candidats devaient soumettre des offres indicatives d'ici vendredi et ont le week-end pour étudier les comptes de la banque, a dit une d'elles.

Selon plusieurs médias américains, la FDIC procède à la saisie de l'établissement de crédit en difficulté. En se basant sur le montant des actifs (233 milliards de dollars fin mars), il s'agirait de la deuxième plus grosse faillite bancaire de l'histoire des Etats-Unis (hors banque d'investissements comme Lehman Brothers) après celle de Washington Mutual en septembre 2008, devant celles de Silicon Valley Bank (SVB) et Signature Bank en mars. La FDIC vendrait ensuite rapidement tout ou partie des actifs de la banque à un autre établissement.

Accord conclu ce dimanche

Il est probable que le processus soit conclu par un accord dimanche soir avant l'ouverture des marchés asiatiques. Selon CNBC, l'opération pourrait être annoncée tôt lundi afin d'éviter trop de perturbations pour les clients de First Republic. Vendredi, l'action s'est écroulée à Wall Street de 49%.

Mi-mars, une alliance de onze grandes banques américaines (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase et Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist et U.S. Bank) avait décidé de venir à la rescousse de First Republic. First Republic, la 14e banque américaine par la taille des actifs, avait reçu 30 milliards de dollars de dépôts de cette alliance bancaire. Objectif : rassurer les clients qui auraient pu être tentés préfèrent déplacer leur argent dans des établissements ne présentant a priori aucun risque de faillite, et éviter ainsi que cette banque, qui sert principalement une clientèle fortunée, ne devienne le prochain domino à tomber après trois faillites d'affilée. Mais malgré ces mesures, de nombreux clients avaient choisi de placer de l'argent dans des banques plus importantes, jugées trop grosses pour que les autorités puissent les laisser faire faillite.

Les dépôts ont reculé de 41% au premier trimestre

Pour autant, les dépôts ont reculé de 72 milliards de dollars au premier trimestre, soit 41%, à 104 milliards fin mars - sans cet apport, la banque a perdu 102 milliards de dépôts sur la période. Les dépôts se sont stabilisés depuis le début du mois, descendant à 102,7 milliards au 21 avril principalement en raison des sommes déboursées par ses clients pour payer leurs impôts. La banque a par ailleurs retenu 97% des clients qu'elle comptait début janvier, a assuré en début de semaine son directeur général Mike Roffler.