Fraude bancaire : « Les banques accusent les consommateurs de négligence mais elles ne respectent pas la loi »

LA TRIBUNE - Devant l'augmentation des plaintes, l'UFC Que choisir a publié le 22 octobre une enquête sur les victimes de fraude bancaire qui rencontrent des difficultés à se faire indemniser par leurs banques. Et vous arrivez à la conclusion que, non seulement le délai de remboursement s'est nettement allongé, mais surtout que 30% des victimes ne sont pas remboursées du tout. Un tiers, ça fait beaucoup, non ? Mais avant cela, pourriez-vous nous donner un aperçu de ce que représente la fraude bancaire en France?

MATHIEU ROBIN - La fraude à la carte bancaire (qui consiste à débiter les comptes des consommateurs en détournant leurs moyens de paiement) a représenté en France, l'an dernier, 580 millions d'euros. Ces 580 millions ont été dérobés aux clients des banques. Cela représente une perte moyenne de 400 euros par client. Une somme conséquente pour nombre de foyers. Mais c'est une moyenne, cela signifie que dans certains cas les victimes doivent faire face à des difficultés beaucoup plus importantes. [voir vidéo en bas d'article]

Pourquoi publier cette enquête maintenant ?

Par l'intermédiaire de notre réseau de 150 associations locales réparties sur tout le territoire, nous traitons environ 10.000 litiges par an sur les seules questions bancaires. Et très concrètement, depuis ce dernier trimestre, la question de la fraude bancaire et de son non-remboursement constitue vraiment la première source de difficulté pour les personnes qui viennent nous voir au quotidien. Traiter ce sujet s'est donc imposé.

Est-ce que la crise sanitaire a aggravé le phénomène ?

En effet, ce sujet s'inscrit dans un contexte plus global. Notamment avec cette crise sanitaire qui conduit les consommateurs à se tourner de plus en plus vers les modes de paiement dématérialisés : le paiement sans contact certes, mais également et surtout, les paiements à distance. Les paiements à distance par carte bancaire, il faut le savoir, sont 17 fois (+1.700%) plus fraudés que ce qu'on appelle les « paiements de proximité » (en clair, lorsque vous faites vos achats dans un magasin physique et que vous payez par carte avec la...