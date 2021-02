BNY Mellon, la plus vieille banque américaine fait (aussi) le pari du bitcoin

Le bitcoin, cette monnaie numérique décentralisée basée sur le protocole de la blockchain (un grand registre de compte sous la forme d'une chaîne de blocs sécurisée et réputée inviolable ndlr) n'en finit pas de faire de nouvelles conquêtes. Et non des moindres. Après la star de Wall Street, le gestionnaire BlackRock et Elon Musk, l'homme le plus riche du monde qui a investi 1,5 milliard de dollars au travers de Tesla, mais aussi MasterCard, Square, PayPal, c'est au tour de la plus vieille banque des Etats-Unis, la Bank of New York Mellon de se lancer dans la gestion de cet actif.