Les cryptomonnaies touchent le Graal : la SEC valide la cotation d'un fonds de placement en bitcoin (ETF)

Le monde des cryptomonnaies l'attendait comme le Graal, depuis plusieurs années : l'homologation, aux Etats-Unis, d'un ETF dont les actifs seraient investis en bitcoins. Ce mercredi, ils ont eu gain de cause. La SEC, le gendarme américain des marchés financiers, a donné son feu vert à la cotation d'un ETF (Exchange traded fund), un fonds indiciel qui permet aux investisseurs de profiter des évolutions du bitcoin sans placer directement leur argent dans la devise numérique. Concrètement, les investisseurs achètent des parts du fonds, qu'ils peuvent revendre à tout moment, et pas du bitcoin. Les avoirs du fonds sont, eux, placés en cryptomonnaies. Le marché avait déjà franchi un palier, en octobre 2021, avec la cotation du premier ETF investi non pas directement en bitcoins mais dans des contrats à terme liés à la cryptomonnaie. Jusqu'ici, l'accès aux devises numériques nécessitait d'ouvrir un compte sur une plateforme d'échanges de cryptomonnaies et de convertir une devise classique (émise par une banque centrale), comme le dollar.

En acceptant la demande 11 sociétés 'investissement, dont celle de BlackRock, la SEC autorise donc un nouveau produit d'investissement en bitcoins. Il s'agit d'une étape majeure pour l'adoption des cryptomonnaies, qui pourrait bouleverser le secteur. Cette approbation pourrait « attirer une quantité importante de capitaux dans le secteur et devrait avoir un impact potentiellement massif sur les valorisations dans l'ensemble du secteur » des cryptomonnaies, a indiqué ce mercredi Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Défaite de la SEC

Le combat fut rude entre la SEC et les cryptomonnaies. Fin octobre, une cour d'appel fédérale de Washington a confirmé une décision, rendue fin août, qui donnait raison au gestionnaire d'actifs Grayscale contre le gendarme des marchés américains, qui avait refusé d'autoriser son ETF. La SEC devait donc réexaminer la demande.

De nombreux investisseurs avaient anticipé cette autorisation. Sur les douze derniers mois, le prix de la première cryptomonnaie par la capitalisation a grimpé de plus de 150%. Le bitcoin dépasse les 45.000 dollars. Dans un contexte géopolitique incertain, certains investisseurs ont également tendance à se tourner vers les cryptoactifs -pourtant réputés volatils- comme valeur refuge, a récemment affirmé le PDG de BlackRock Larry Fink.

Légitimité

Un spot ETF bitcoin positionnerait en outre la cryptomonnaie comme « un actif légitime et fiable », affirme auprès de l'AFP Felix Hartmann, associé chez la firme Hartmann Capital.

Il existait déjà plusieurs véhicules d'investissement dans les cryptomonnaies qui ne nécessitaient pas d'en détenir soi-même, dont le GBTC -fonds du gestionnaire d'actifs Grayscale investi en bitcoins mais qui n'est pas un ETF et ne suit pas directement le cours de la devise. Et le spot ETF Bitcoin sera accessible à « un segment de population totalement non desservi jusqu'à présent », là où les fonds d'investissements traditionnels sont réservés à des « particuliers fortunés », relève Felix Hartmann.