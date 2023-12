En 2023, l'incroyable rebond du bitcoin (+163%)

L'année 2023 s'achève sous les meilleurs auspices pour la première des cryptomonnaies, entraînant dans son sillage les principaux jetons numériques. Pour bitcoin, dont le cours a atteint jusqu'à 44.000 dollars en milieu de semaine, tous les indicateurs sont au vert pour poursuivre sur sa lancée en 2024. Ce protocole décentralisé affiche une croissance solide de +20% sur un mois. S'il est encore loin de son pic à plus de 62.000 dollars de la fin 2021, la hausse est toutefois spectaculaire d'une année sur l'autre, à +163% par rapport à la fin 2022, lorsque le bitcoin subissait les faillites en série de plusieurs acteurs crypto, dont la plateforme d'échanges FTX.

Alors que sa valorisation est désormais comparable à celle de la période faste du début 2022, à 769 milliards de dollars, rien ne semble stopper le développement de ce marché en 2024. Début décembre, l'ether, la deuxième crypto-devise associée au réseau Ethereum, a également atteint son plus haut niveau en un an et demi, à 2.274 dollars.

L'actif « longue durée par excellence »

L'an prochain, deux moteurs sont attendus pour le jeton star. D'abord, la perspective de la fin de la remontée des taux d'intérêt annoncée pour l'an prochain qui va desserrer l'étau sur les investissements, le bitcoin suivant traditionnellement la courbe des valeurs tech sur le Nasdaq. Ensuite, la probable validation à venir des autorités américaines d'autoriser un fonds indiciel (ETF) en bitcoins au comptant.

Lire aussiETF bitcoin, ethereum...: les enjeux de ces produits financiers indexés aux cryptomonnaies

En octobre, la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, a déclaré qu'elle ne ferait pas appel d'une décision de justice qui l'a empêché de retoquer un ETF exposé aux cryptoactifs. Des propos qui ont laissé croire aux investisseurs que des fonds similaires pourraient être autorisés.

« L'introduction des ETF Bitcoin a le potentiel d'améliorer l'accessibilité du marché pour les investisseurs institutionnels et non professionnels, en (leur) assurant une voie réglementée », qui ne nécessite pas de détenir directement des bitcoins, estime Jeff Billingham, directeur des initiatives stratégiques à Chainalysis, qui répondait à l'AFP.

La récente chute du cours du dollar a également contribué, selon les analystes, à faire décoller le prix des actifs numériques, plus lucratifs en comparaison.

Aussi, la baisse des rendements des bons du Trésor contribue également à ce rebond, selon Geoff Kendrick, responsable de la recherche sur les cryptoactifs chez Standard Chartered car le bitcoin est « l'actif de longue durée par excellence ».

Assainissement du secteur

Autre raison de croire en un nouvel essor du bitcoin l'an prochain, la montée en puissance des réglementations en Europe ou du nettoyage du « Far West » selon la SEC aux Etats-Unis. Ainsi, les investisseurs ont salué la conclusion d'une enquête américaine de plusieurs années sur Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies du monde. Selon les termes de l'accord, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a abandonné son poste de dirigeant du groupe après avoir plaidé coupable d'avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent, permettant à l'entreprise de poursuivre ses activités.

Résultat, l'engouement pour les cryptomonnaies se montre solide. En France, les nouveaux investisseurs se tournent davantage vers les cryptoactifs : ils sont 54% à y avoir investi, contre 25% des investisseurs traditionnels, selon une étude de l'Autorité des marchés financiers français (AMF) publiée en novembre.

« Nous avons constaté une augmentation de l'activité (dans l'investissement) de cryptomonnaies sur notre plateforme », affirme de son côté Simon Peters, analyste pour le site de trading en ligne eToro cité par l'AFP.

Pas encore de déferlante

Reste que si les cours montent, au global, le marché n'assiste pas pour l'instant à une déferlante de nouveaux investisseurs : aux Etats-Unis, 17% des adultes interrogés en mars 2023 déclaraient avoir un jour investi ou utilisé des cryptomonnaies, un taux relativement inchangé par rapport à 2021 et 2022, d'après les relevés du Pew Research Center.

De plus, certains investisseurs guettent le « halving », un ajustement à la baisse de la récompense des mineurs de bitcoins qui se produit une fois tous les quatre ans, et qui devrait réduire le flot de bitcoins disponibles. Le prochain est prévu en avril 2024.

(Avec AFP et Reuters)