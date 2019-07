Michel Aglietta « Une monnaie mondiale et privée, c’est absurde et dangereux »

« La confiance est la matière première dans laquelle toutes les catégories de monnaie sont frappées » relève l'universitaire Yuval Noah Harari dans son best-seller « Sapiens ». Qu'il s'agisse du grain d'orge, la première « monnaie » connue de l'histoire, apparue à Sumer autour de 3.000 ans avant Jésus-Christ, des « cauris », les coquillages des sociétés primitives, des dollars ou euros d'aujourd'hui, circulant essentiellement sous la forme d'écritures électroniques, ces instruments servant de monnaie « n'ont de valeur que dans notre imagination commune » et reposent sur une convention collective, « une révolution purement mentale ». L'apparition de la monnaie a libéré les échanges de la condition dite de « double coïncidence des désirs » imposée par le troc et marqué ainsi le passage à l'économie de marché. « La monnaie est le système de confiance mutuelle le plus universel et le plus efficace qui ait jamais été imaginé » estime même l'historien israélien.

La parant de mille vertus, il lui attribue un rôle pacificateur : « la monnaie est l'apogée de la tolérance » affirme-t-il : « grâce à l'argent, même des gens qui ne se connaissent pas et ne se font pas confiance peuvent tout...