Société Générale achète la Fintech verte Lumo pour accélérer dans les renouvelables

C'est une petite acquisition à l'échelle de la Société Générale mais la banque la qualifie de « stratégique ». C'est la première qu'elle réalise dans le domaine de la finance verte : le rachat de la plateforme de financement participatif Lumo, annoncé ce jeudi 21 juin pour un montant non divulgué, va renforcer son offre dans le secteur des énergies renouvelables.

Fondée en 2012, à La Rochelle, par un ancien spécialiste de la finance de marché et une experte de microfinance, installée depuis un an à Bordeaux, Lumo avait réalisé un premier tour de table de 400.000 euros en mai 2017 auprès d'une dizaine d'investisseurs (des professionnels du secteur de l'énergie et de la finance).

La startup de la Fintech propose de financer des projets solaires, à l'image de l'installation de panneaux photovoltaïques sur les façades est et ouest de la Tour Eiffel, éoliens, hydrauliques ou de biomasse, sous forme d'obligations ou de mini-bons (à mi-chemin entre les prêts et les obligations) : depuis sa création, Lumo a contribué au financement d'une quarantaine de projets pour plusieurs millions d'euros, représentant « 260 millions de kWh d'électricité verte chaque année soit la consommation annuelle de près de 100.000 foyers. »

« Cette acquisition stratégique nous permet d'apporter à nos clients une solution efficace et intégrée à l'offre de conseil et d'arrangement », explique Jérôme Deflesselles, responsable Europe Energies Renouvelables à la Société Générale.

De la Blockchain et des cryptomonnaies

La banque de La Défense, qui se présente comme l'un des « leaders du financement des énergies renouvelables », souligne que cette acquisition « renforce sa capacité à servir ses grands clients énergéticiens en leur proposant une solution de recours au financement participatif pour le développement de leurs projets, comme le requiert le "Plan de libération des énergies renouvelables" du gouvernement français. » Elle avait communiqué un objectif de 100 milliards d'euros de financement destinés à la transition énergétique sur la période 2016-2020, dont 15 milliards dans le secteur des énergies renouvelables.

Ce rachat, qui s'inscrit dans son axe stratégique de la finance durable et à impact positif, doit ouvrir la voie à « de nouveaux services digitaux », pour les entreprises et les particuliers, indique la banque.

La plateforme de financement participatif utilise déjà la cryptomonnaie SolarCoin et a expérimenté la technologie Blockchain pour l'émission de mini-bons, en partenariat avec BNP Paribas Securities Services et la Caisse des dépôts.

Le cofondateur et président de Lumo, Alex Raguet, conservera ses fonctions.