Sylvie Goulard nommée sous-gouverneure de la Banque de France

L'éphémère ministre des Armées du premier gouvernement d'Édouard Philippe, Sylvie Goulard, a été nommée ce mercredi seconde sous-gouverneure de la Banque de France, "sur proposition du ministre de l'Économie et des Finances", lors du conseil des ministres, ont annoncé l'Élysée et Matignon. L'ex-députée européenne avait quitté ses fonctions de ministre au bout d'un mois, le 20 juin dernier, en même temps que deux autres ministres issus du MoDem, François Bayrou (Justice) et Marielle de Sarnez (Affaires européennes), en raison de soupçons d'emplois fictifs pesant sur le parti centriste au Parlement européen.

Âgée de 53 ans, Sylvie Goulard est licenciée en droit, diplômée de Sciences Po et ancienne élève de l'ENA, promotion 1989 "Liberté Egalité Fraternité", celle aussi de Nicolas Dupont-Aignan, Pierre Louette (Orange) et Nicolas Théry, le patron du Crédit Mutuel. Elle fut notamment conseillère politique de Romano Prodi, le président de la Commission européenne, de 2001 à 2004. Au Parlement européen, elle fut membre de la commission parlementaire en charge des affaires économiques et monétaires, contribuant à l'élaboration des textes sur la législation sur la supervision financière et sur la surveillance de la discipline budgétaire.

Questions européennes

Bonne connaisseuse de ces sujets, Sylvie Goulard sera d'ailleurs chargée à la Banque de France des questions européennes et internationales, les attributions d'Anne Le Lorier, l'ancienne première sous-gouverneure dont le mandat était arrivé à son terme. Elle remplace cependant Denis Beau, nommé en juillet second sous-gouverneur au départ de Robert Ophèle parti diriger l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui est promu premier sous-gouverneur (voir l'organigramme actuel). Elle accompagnera ou représentera le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, lors des réunions de la Banque centrale européenne (BCE) ou dans les institutions internationales comme le G7 ou le G20.

Cette nomination, révélée la veille par le Canard Enchaîné, est apparue comme un recasage, suscitant moult commentaires et interrogations sur les réseaux sociaux, sur l'indépendance, et non sur la compétence de l'ex-ministre. Sylvie Goulard avait écrit une tribune remarquée en soutien de François Villeroy de Galhau, dont la nomination par François Hollande à la Banque de France (après avoir dirigé BNP Paribas) faisait polémique.