Air India, American Airlines... voici les plus grosses commandes d'avions de l'histoire de l'aéronautique

Air India a frappé un grand coup ce mardi au salon aéronautique Aero India, à Bangalore, en signant la plus grosse commande de l'histoire du transport aérien : 470 appareils, dix de plus que la commande signée en 2011 par American Airlines. Une commande répartie entre Airbus (250 avions) et Boeing (220). Dans le détail, Air India, a signé une lettre d'intention à Airbus pour 210 A320neo (140 A320 et 70 A321) et 40 gros-porteurs A350. Elle a par ailleurs passé à Boeing une commande ferme pour 190 737 MAX, 20 long-courriers B787 et 10 B777X à son rival américain, assurant à chacun plusieurs mois de production, selon une source gouvernementale américaine.

Lire aussiJackpot pour Airbus et Boeing en Inde : Air India commande près de 500 avions

De quoi permettre à Air India, propriété du groupe indien Tata depuis un an, d'avoir les moyens de capter la croissance du marché indien, appelé à croître de 6,6% par en moyenne de 6,6% au cours des deux prochaines décennies, un rythme presque deux fois plus élevé que la moyenne mondiale.

Le trafic indien devrait être multiplié par 4 d'ici à 2041

Troisième marché mondial aujourd'hui, le marché indien devrait être multiplié par quatre d'ici 2041 pour atteindre 641 millions de personnes, selon les prévisions d'Airbus. Résultat : les compagnies indiennes devraient elles commander entre 1.500 et 1.700 nouveaux appareils au cours des deux prochaines années, selon une récente note d'analyse du Centre pour l'aviation (CAPA).

Lire ici : Enquête : dans les coulisses des contrats d'avions