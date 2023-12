Aura Aero touche au rêve américain avec une commande de 150 appareils par JSX

Le projet d'avion régional hybride-électrique d'Aura Aero continue de prendre de l'épaisseur. Déjà fort de plus de 330 précommandes et intentions d'achats de la part de neuf compagnies aériennes et de loueurs d'avions au moment du salon du Bourget, le programme ERA vient d'obtenir un nouvel engagement majeur : la compagnie régionale américaine vient de signer une lettre d'intention (LoI) pour 50 exemplaires fermes assortis d'options pour 100 appareils de plus.

Cette signature vient s'ajouter à celle obtenue dès fin 2021 avec le loueur Amadeo, basé en Irlande. Qualifiée alors de « colossale » par Jérémy Caussade, président et cofondateur d'Aura Aero, celle-ci portait sur 200 appareils. Avec ces deux contrats majeurs et plusieurs autres accords de moindre ampleur, le carnet de commandes de l'ERA tend vers les 500 appareils, options comprises, pour une valeur proche de 8 milliards de dollars.

Des commandes à confirmer

Tous ces engagements doivent être désormais confirmés. Il ne s'agit encore que de précommandes, sans versement d'acompte. Pour cela, Aura Aero doit achever la certification de son ERA. Celle-ci est prévue pour 2028, après un premier vol en 2026. Ce qui représente un glissement par rapport au calendrier annoncé en 2021, qui prévoyait un décollage en 2024 pour une mise en service en 2027.

Cette certification sera suivie du début des livraisons, puis des débuts opérationnels de l'appareil. Aura Aero indique dans un communiqué que « les premières entrées en service commercial sont prévues avant 2030 ». En attendant, le constructeur doit encore boucler sa levée de fonds d'au moins 50 millions d'euros, non sans difficultés. D'autant qu'il mène en parallèle le développement de sa gamme de biplaces Integral R, S et E, et qu'il s'est engagé dans la construction d'une 40.000 m2 dédiée à la production en série d'avions électriques sur l'aéroport Toulouse-Francazal.

Implantation américaine

JSX devrait être parmi les premiers à toucher l'appareil avec des livraisons prévues à partir de 2028. Il les déploiera sur son réseau régional, qui offre aujourd'hui des dessertes quotidiennes vers 24 destinations à travers les Etats-Unis, principalement dans le sud-ouest du pays. L'opérateur exploite actuellement une flotte de 47 jets régionaux Embraer ERJ135 et 145 d'une trentaine de places.

Au vu de la cabine de 19 places et de l'autonomie de l'ERA, soit un rayon d'action de 1.600 km dont un peu plus de 220 km (150 nm) en tout électrique, l'avion pourrait être employé pour rayonner autour d'importants aéroports régionaux à travers les Etats-Unis pour alimenter les villes secondaires.

Alex Wilcox, directeur général de JSX, a déclaré dans un communiqué : « Cette commande aujourd'hui de l'ERA, l'avion hybride-électrique d'Aura Aero, illustre notre engagement à proposer à nos clients des solutions qui réduiront les émissions de carbone et permettront d'offrir les tarifs les plus bas, ce qui est essentiel pour fournir un service aérien vital aux petits territoires à travers le pays. »

Pour Jérémy Caussade, cet accord avec JSX « marque une nouvelle étape de (son) développement aux USA ». Le constructeur indique avoir « mis en place une équipe américaine et prépare le développement de son empreinte industrielle aux USA ».