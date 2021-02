CNIM : les créanciers parient sur le statu quo du groupe

Fondé en 1856, CNIM restera donc bien CNIM. La menace d'un démantèlement s'est donc éloignée pour ce petit conglomérat, très fortement endetté, ainsi que l'avait écrit La Tribune. A l'exception de quatre cessions en cours, la direction du groupe, l'État, les créanciers et les assureurs crédit ont trouvé un accord pour le "maintien de CNIM Groupe dans ses grands périmètres d'activités actuels : environnement, énergie, défense et hautes technologies", a expliqué un communiqué de CNIM publié mercredi soir. Des cessions qui représentent environ 12% du chiffre d'affaires (85 millions d'euros environ) et 24% des effectifs (environ 680 salariés) de CNIM. Le groupe n'exclut pas non plus de