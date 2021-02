CNIM : la menace d'un démantèlement s'éloigne

Et si finalement CNIM restait en l'état. Avec la cession de son activité O&M très lucrative dans l'exploitation et la maintenance de centres de valorisation énergétique au groupe Paprec, le groupe, présidé par Nicolas Dmitrieff, semble avoir pour le moment éloigné la menace d'un démantèlement de ce petit conglomérat, qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 588 millions d'euros pour un résultat net négatif de 200 millions. Le groupe doit prochainement annoncer la décision de ne plus vendre...