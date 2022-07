Comment Safran Helicopter Engines renforce à nouveau ses liens avec le groupe indien HAL

Plus de 20 ans après avoir lancé le moteur Shakti en coopération avec HAL (Hindustan Aeronautics Limited), Safran Helicopter Engines récidive. Safran HE et HAL ont signé vendredi à Bangalore un Memorandum of Understanding (MoU), afin de co-développer, dans le cadre d'une nouvelle entreprise qu'ils vont créer à parité (50-50), un nouveau moteur destiné notamment au programme indien IMRH (Indian Multi Role Helicopter). Cet hélicoptère multi-rôles de 13 tonnes, dont la mise en service est attendue en 2025-2026, aura besoin d'un moteur de forte poussée de type RTM 322. Ce moteur de Safran HE, qui équipe l'Apache, le Merlin et le NH90, pourrait d'ailleurs fournir certaines briques technologiques à ce programme.

"Safran Helicopter Engines est notre partenaire privilégié depuis plusieurs décennies. Cette coentreprise tirera parti de l'expérience d'HAL dans la fabrication de plus de 15 types de moteurs d'avions et d'hélicoptères pour développer et produire des moteurs destinés en priorité au IMRH et à sa variante navale, le DBMRH (Deck Based Multi-role Helicopter). Ce partenariat s'appuiera sur l'écosystème industriel indien dans le domaine de la défense", a expliqué le président de HAL, R. Madhavan, cité dans le communiqué publié vendredi.



Au-delà du IMRH, ce nouveau moteur "doit répondre aux besoins des armées indiennes, a expliqué le directeur général de Safran, Olivier Andriès, lors d'une rencontre avec la presse française à Hyderabad. Si nous n'avions pas proposé cette coopération, les Indiens auraient trouvé une solution avec d'autres constructeurs". Safran et HAL vont étendre le périmètre de leur coopération avec la création d'une nouvelle société destinée au développement, à la production, à la vente et au support des moteurs d'hélicoptères. L'Inde est également un partenaire très important pour Safran HE. "Avec une flotte de plus de 1.000 moteurs, les forces armées indiennes sont l'un des plus grands opérateurs de moteurs d'hélicoptères conçus par Safran", a rappelé le président de Safran HE, Franck Saudo, cité dans le communiqué publié vendredi.



Safran colle à la vision de l'"Atmanirbhar Bharat"

Cette nouvelle coopération illustre l'étroite relation entre la France et l'Inde dans le domaine de l'armement et de l'aéronautique mais aussi, plus spécifiquement, entre Safran, qui a inauguré jeudi et vendredi trois nouvelles usines à Hyderabad puis à Bangalore, et les autorités politiques indiennes en général, et HAL, en particulier. Ainsi, ce projet de co-entreprise montre à nouveau l'engagement de Safran HE et d'HAL vis-à-vis de la politique du gouvernement indien "Atmanirbhar Bharat" (Inde autonome), promue dès son arrivée au pouvoir en 2014 par le Premier ministre Naredra Modi pour atteindre la souveraineté en matière de technologies de défense.



Safran et HAL avait déjà co-développé l'Ardiden 1H1 Shakti, certifié par l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (EASA) en 2009. Ce moteur est actuellement en production sous la désignation Shakti (une déesse à l'énergie divine), qui motorise les hélicoptères biturbines indiens Dhruv et LCH (Light Combat Helicopter). Plus de 250 exemplaires motorisés par Safran HE (500 Shakti produits) sont actuellement en service. En outre, Safran HE et HAl ont lancé en octobre 2016 une co-entreprise Helicopter Engines MRO Pvt Limited (HE-MRO), située à Goa, dans le sud-ouest de l'Inde. Cette entreprise de MRO (maintenance, réparation et révision), destinée aux moteurs d'hélicoptères utilisés par des opérateurs en Inde et dans les pays voisins, sera enfin opérationnelle d'ici à fin 2023. Elle devait être opérationnelle en 2017.