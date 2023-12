Fin d'année en fanfare pour Airbus : Easyjet et Lufthansa portent à près de 500 le nombre de commandes enregistrées en 7 jours

Fin d'année en fanfare pour Airbus. Les cadeaux de Noël avant l'heure se multiplient pour le constructeur européen et, depuis une semaine, les commandes colossales se succèdent à un rythme effréné. Ce mardi, après l'annonce de Lufthansa de commander 40 A220-300 supplémentaires, Easyjet a indiqué avoir commandé 157 appareils de la famille A320 Neo.

Ces deux contrats s'ajoutent à celles d'Avolon la semaine dernière portant sur 100 Airbus A321 Neo supplémentaires, et de Turkish Airlines (220 avions fermes). Soit près de 500 avions en une dizaine de jours qui s'ajoutent aux 1.512 commandes brutes enregistrées depuis janvier et 1.395 commandes nettes, lesquelles tiennent compte des annulations et des modifications. Airbus va donc dépasser son record enregistré en 2013 (1.503 commandes nettes)

Livraisons : décembre s'annonce tendu

Côté livraisons, Airbus a annoncé avoir livré 623 avions depuis le début de l'année. Il lui faudra donc en livrer 97 en décembre pour respecter son objectif de 720 appareils sur l'ensemble de l'année.

Le mois de décembre est traditionnellement le plus actif de l'année, avec 98 appareils livrés en 2022, 93 en 2021 et 89 en 2020, quand l'avionneur avait drastiquement réduit sa production en raison de la pandémie de Covid-19. Depuis plusieurs mois, les livraisons oscillent à la hausse ou à la baisse d'un mois sur l'autre, signe de difficultés à remonter en cadence la production. Airbus compte ainsi passer de 40 appareils de la gamme A320 produits chaque mois en 2020 à 75 mensuels en 2026. En novembre, il a livré 47 A320 et A321, pour 7 monocouloirs A220, trois long-courriers A330 et six gros porteurs A350.