Airbus engrange un contrat pharaonique de la part de Turkish Airlines (jusqu'à 345 avions) et fonce vers une année historique

Deuxième cadeau de Noël avant l'heure pour Airbus. Deux jours après la commande ferme d'Avolon portant sur 100 Airbus A321 Neo supplémentaires, Turkish Airlines a commandé ce vendredi 220 avions fermes pour assurer sa croissance, un montant estimé à 42,7 milliards de dollars au prix catalogue, qu'aucune compagnie aérienne ne paye en réalité. A cela s'ajoute des droits d'achats pour 125 avions supplémentaires. Avec ces nouvelles commandes, Turkish Airlines s'engage dans un plan de développement jusqu'en 2033 qui doit l'emmener au niveau des premières compagnies mondiales.

Dans le détail, la compagnie turque a acheté 150 appareils monocouloirs A321 pour assurer son développement régional, voire vers l'Europe. Preuve de ses ambitions, ils sont assortis de droits d'achat pour 100 appareils supplémentaires. Pour son secteur long-courrier, elle a opté pour 70 Airbus A350 fermes, avec des droits d'achat pour 25 avions de plus.

L'A350-900 sera le fer de lance de la flotte avec 50 nouveaux appareils, en plus des 14 exemplaires déjà commandés entre juillet et septembre dernier. Mais Turkish Airlines a également acheté 15 A350-1000, en dépit des problèmes sur les moteurs Rolls-Royce mis en lumière par Emirates le mois dernier. La compagnie a d'ailleurs passé un accord avec le motoriste britannique pour la maintenance des moteurs et l'acquisition d'exemplaires de rechange. Cinq avions cargo A350F complètent le panier.

C'est en tout cas une très bonne nouvelle pour Airbus qui renforce encore un peu plus son carnet de commandes. Ces appareils pour Turkish Airlines s'ajoutent au 113 enregistrées en novembre. A la fin du mois dernier, Airbus comptabilisait 1.512 commandes brutes depuis janvier et 1.395 commandes nettes compte tenu des annulations et des modifications. Avec ces deux méga commandes Airbus va donc dépasser son record enregistré en 2013 (1.503 commandes nettes)

Livraisons : décembre s'annonce tendu

Côté livraisons, Airbus a annoncé avoir livré 623 avions depuis le début de l'année. Il lui faudra donc en livrer 97 en décembre pour respecter son objectif de 720 appareils sur l'ensemble de l'année.

Le mois de décembre est traditionnellement le plus actif de l'année, avec 98 appareils livrés en 2022, 93 en 2021 et 89 en 2020, quand l'avionneur avait drastiquement réduit sa production en raison de la pandémie de Covid-19. Depuis plusieurs mois, les livraisons oscillent à la hausse ou à la baisse d'un mois sur l'autre, signe de difficultés à remonter en cadence la production. Airbus compte ainsi passer de 40 appareils de la gamme A320 produits chaque mois en 2020 à 75 mensuels en 2026. En novembre, il a livré 47 A320 et A321, pour 7 monocouloirs A220, trois long-courriers A330 et six gros porteurs A350.