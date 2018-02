L'avion de combat indien Tejas bientôt propulsé par le moteur M88 du Rafale ?

Le moteur M88 bientôt à bord du Tejas? C'est dans le domaine du possible même si avec l'Inde la prudence est toujours de rigueur. Selon nos informations, les négociations entre Safran, soutenu par l'Etat français, et l'Inde (plus précisément le DRDO -Defence Research and Development Organisation) sont en très bonne voie pour motoriser l'avion de combat léger indien (LCA) avec le M88 dans le cadre du programme Kaveri qui doit être ressuscité. Elles pourraient prochainement aboutir et ce nouveau partenariat franco-indien pourrait faire l'objet d'une annonce lors du voyage d'Emmanuel Macron en Inde, le 10 mars prochain.

Motorisé de façon transitoire par General Electric (F404 F2J3), New Delhi souhaitait à l'origine développer un moteur indien. Mais les déboires dans le développement du Kaveri, qui n'a pas répondu aux besoins exprimés, a entraîné un abandon en 2014. Depuis 2016, Safran est à nouveau à la manœuvre pour proposer le M88 dans le cadre d'un transfert de technologies en vue de motoriser le Tejas ("glorieux" en sanskrit) dans la cadre du "Make in India". Cet avion de combat a été lancé dans les années 1980 par New Delhi, puis le design de l'appareil a été arrêté dans les années 1990. Enfin, le premier prototype TD-1 a effectué son premier vol le 4 janvier 2001. Le Tejas a été commande à 123 exemplaires.