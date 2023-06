L'Italie rejoint le programme de missiles franco-britanniques FMAN/FMC

C'est l'une des bonnes nouvelles du salon aéronautique du Bourget. En dépit des divergences entre la France et l'Italie, Rome a décidé de rejoindre le programme franco-britannique FMAN/FMC, les futurs missiles anti-navires et missiles de croisière, selon nos informations. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu rencontrait mardi matin son homologue italien Guido Crosetto, qui a décidé de rejoindre le programme. Une lettre d'intention a été signée mardi matin par les autorités des trois pays. Dans le même temps, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni ont affiché pour leur part leur intention de « travailler ensemble » au-delà des « controverses », notamment sur l'épineux dossier de l'immigration qui a jusqu'ici envenimé leurs relations.

Porté par MBDA, le programme FMAN/FMC doit remplacer à l'horizon 2030 l'actuelle génération de missiles de croisière en service dans les forces armées britanniques - Storm Shadow (Royal Air Force) et anti-navires américains Harpoon de Boeing (Royal Navy) - ainsi que dans les forces françaises - SCALP (armée de l'air) et Exocet (Marine nationale). Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre de la démarche de rationalisation initiée par les accords de Lancaster House, constitue le programme le plus structurant et le plus dimensionnant de la coopération franco-britannique dans le domaine des missiles.



Un programme crucial pour Paris et Londres

Paris et Londres avaient lancé en mars 2017 dans le cadre du programme franco-britannique l'étude de concept conjointe. Ces deux missiles font partie de l'un des programmes les plus importants en matière capacitaire pour la France et le Royaume-Uni. Les deux pays s'étaient d'ailleurs engagés en mars dernier à réaliser des progrès concrets concernant le développement du programme pour d'éviter des lacunes capacitaires. En particulier, ils s'étaient engagés à présenter une future capacité de croisière d'ici à 2030.

La future loi de programmation militaire (LPM) permettra de réaliser un effort significatif dans le domaine de l'entrée en premier - capacité de destruction des défenses antiaériennes ennemies (SEAD) -, avec le développement du Rafale F5 et de l'armement FMAN/FMC, qui permettra de traiter les défenses sol-air.