Le général Lavigne serait nommé chef d'état-major de l'armée de l'air

L'armée de l'air va avoir un nouveau chef d'état-major. Deux généraux - le général Olivier Taprest, major général de l'AA et du général Philippe Lavigne, chef de cabinet du chef d'état-major des armées depuis mai 2018 - restaient en lice pour le poste. Selon nos informations, la ministre des Armées Florence Parly aurait choisi le général de division aérienne Philippe Lavigne à l'issue du processus de sélection pour succéder au Général André Lanata, désigné au poste de SACT (Supreme Allied Commander Transformation) à Norfolk. Il y succédera à l'été au général Denis Mercier.

Avant d'être nommé en janvier 2015 commandant de la brigade aérienne de l'aviation de chasse, le général Lavigne avait notamment été commandant des forces françaises et commandant de l'aéroport international de Kaboul entre juillet 2014 et janvier 2015 en Afghanistan. Il a également été directeur de l'information à l'Etat-major des armées (EMA) entre juillet 2012 et juillet 2014.