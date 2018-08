MBDA et Lockheed Martin se rapprochent d'un mégacontrat en Allemagne

Réunis en mars dernier au sein de la coentreprise TLVS GmbH, les missiliers européen MBDA Allemagne et américain Lockheed Martin se rapprochent d'un mégacontrat en Allemagne dans le cadre du programme de défense aérienne et antimissiles German Taktisches Luftverteidigungssystem (TLVS), via l'OTAN. Le ministère allemand de la Défense leur a demandé de présenter une seconde proposition, plus détaillée, pour la construction d'un successeur au système de défense anti-aérien Patriot de Raytheon, un pas décisif vers la signature de ce mégacontrat.

Cette initiative ouvre la voie à une signature en 2019, a indiqué à Reuters un porte-parole du ministère. Elle interviendrait ainsi quatre ans après que le ministère a annoncé avoir choisi Medium Extended Air Defence System (MEADS) - développé par Lockheed et MBDA avec un financement de quatre milliards de dollars (3,5 milliards d'euros) - au détriment de Patriot. C'est une agence de l'OTAN, la NATO MEADS Management Agency (NAMEADSMA), qui est chargée du programme financé par les États-Unis (58 %), l'Allemagne (25 %) et l'Italie (17 %) et créée en juillet 1996.