Près de 300 milliards d'euros pour les armées entre 2019 et 2025

Après une loi de programmation militaire (LPM) 2014-2019 de survie, c'est au tour d'une LPM (2019-2025) de remontée en puissance... dans un contexte financier toujours très contraint. Elle prévoit sur une période de sept ans des besoins à hauteur de 295 milliards d'euros, couverts de manière ferme jusqu'en 2023 (198 milliards d'euros de crédits budgétaires). Cela portera l'effort de défense de la France à 1,91% du PIB en 2023, contre 1,78% en 2017. "Les ressources pour les armées 2024 et 2025 seront précisées lors d'une actualisation prévue en 2021", qui prendra en compte "la situation macroéconomique à cette date, dans l'objectif de porter l'effort national de défense à 2% du PIB en 2025", a expliqué jeudi le ministère des Armées.

Pour réaliser cette montée en puissance, le budget des armées augmentera de 1,7 milliard d'euros par an entre 2019 et 2022, puis de 3 milliards en 2023. Sur la période 2019-2023, le montant du budget du ministère s'élèvera en moyenne à 39,6 milliards d'euros par an (hors pensions). Ce qui représente un effort de 7,4 milliards d'euros de plus par an en moyenne par rapport à la période 2014-2018 (32,2 milliards d'euros par an en moyenne). Au total, les ressources des armées augmentent de près d'un quart (+ 23%) sur la période 2019-2023. Cette ressource supplémentaire permettra notamment la création de 3.000 postes civils et militaires (+ 3.000 postes créés en 2024 et 2025).

Plus de 110 milliards pour les industriels

Les armées vont consacrer 112,5 milliards aux équipements sur la période 2019-2023 (172,8 milliards entre 2019-2025) : 25 milliards pour la dissuasion nucléaire, 37 milliards pour les grands programmes (programmes à effet majeur), 22 milliards pour l'entretien programmé du matériel (EPM) et 7,3 milliards pour les dépenses d'investissement des infrastructures de défense. Le ministère consacrera 1 milliard d'euros pour l'innovation mais à partir de 2022 (contre 730 millions en 2018). Ce qui va donner une visibilité pour les industriels de la défense.

Pour la condition militaire, le ministère dépensera 12,7 milliards d'euros (contre 11,2 milliards sur la période 2014-2018) pour la solde des soldats par an et en moyenne sur la période 2019-2023 (63,7 milliards d'euros). En outre, 530 millions d'euros seront débloqués au profit des familles des militaires (Plan Famille) sur la période 2019-2025, dont 300 millions déjà planifiés sur 2018-2022. Enfin 3,8 milliards d'euros seront consacrés aux dépenses de fonctionnement et d'activité entre 2019 et 2023 (19 milliards).