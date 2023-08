Russie : la sonde Luna-25 doit atteindre l'orbite de la Lune ce mercredi

Première sonde lunaire lancée depuis 1976, Luna-25 doit rejoindre l'orbite de la Lune ce mercredi. La sonde de près de 800 kilos emportée par une fusée Soyouz avait décollé dans la nuit du 10 à 11 août depuis le cosmodrome de Vostotchny situé au sud-est de la Sibérie. Elle devra rester sur la Lune pendant un an, afin de prélever des échantillons et de les analyser. La mission est surtout destinée à donner un nouvel élan au secteur spatial russe, en difficulté depuis des années et aujourd'hui isolé du fait du conflit en Ukraine.