Spatial : des débris d'un lanceur chinois tombent au large de Taïwan

Le lancement par la Chine dimanche d'un satellite a provoqué une chute de débris dans une zone maritime que Pékin avait préalablement interdite à la navigation, au nord de Taïwan, a annoncé le ministère taïwanais de la Défense. Le lanceur est passé « au large de la côte nord de Taïwan » et « des débris » du lanceur « sont tombés dans la zone d'alerte », a-t-il précisé, tout en soulignant que ces débris n'ont pas affecté la « sécurité intérieure » du territoire. Les médias d'État chinois ont confirmé le lancement dimanche d'un « nouveau satellite météorologique » depuis le centre spatial de Jiuquan situé dans le nord de la Chine, à 09H36 locales (01H36 GMT). Le satellite « fournira des services de prévision météorologique, de prévention et d'atténuation des catastrophes, de réponse au changement climatique et de conservation écologique », selon l'agence Chine nouvelle.

Jiuquan, le premier centre de lancement de la Chine

Ce lancement prévoyait une zone d'exclusion maritime, située à environ 160 kilomètres de Taipei, et donc une interdiction de navigation entre 09H00 (01H00 GMT) et 15H00 (07H00 GMT) dimanche en raison de la « possible chute de débris d'un lanceur », selon les autorités maritimes du Fujian, la province chinoise située face à Taïwan. Des images diffusées par la chaîne publique CCTV ont montré un lanceur blanc s'envolant dans un ciel dégagé depuis le centre de lancement Jiuquan situé près de la frontière mongole. Un lancement qui intervient après que l'île de Taïwan a fait l'objet du 9 au 11 avril de manœuvres d'encerclement de la part de l'armée chinoise, sur fond de regain de tensions entre Taipei et Pékin.

Situé en Mongolie intérieure dans le désert de Gobi, le centre spatial de Jiuquan (ou base 20) est la première base de lancement chinoise ouverte en 1958. Elle demeure la plus importante base spatiale chinoise. Cette localisation répondait alors à des enjeux géostratégiques et géopolitiques majeurs : être à l'abri dans l'immensité du continent d'une frappe ennemie et doter la Chine populaire maoïste de missiles balistiques vecteurs de l'arme atomique. Aujourd'hui, son activité est portée par le développement des activités civiles en plein croissance. Avec les trois autres centres spatiaux de Taiyuan (1968), Xichang (1994) et Wenchang (2016), le site de Jiuquan, qui s'étend au total sur 2 800 km2 (soit la taille du département du Rhône, s'inscrit dans une politique spatiale de plus en plus ambitieuse dont l'objectif est de contribuer à l'affirmation de la Chine comme puissance géostratégique, géopolitique et géoéconomique de rang mondial.