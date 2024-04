Malgré les déboires du 737 MAX, Boeing limite la casse sur le plan financier au premier trimestre

L'atterrissage est moins brutal que prévu pour Boeing. Le constructeur américain a annoncé ce mercredi une perte de 343 millions de dollars au premier trimestre, moins creusée que les attentes du marché, et marquée par des livraisons moindres, du fait de problèmes de production et d'incidents d'exploitation.

Entre janvier et mars de cette année, le chiffre d'affaires a atteint 16,57 milliards de dollars (-7,5% sur un an), dépassant les prévisions du consensus des analystes (16,24 milliards), qui tablaient également sur une perte nette bien plus importante à 709 millions.

« Les résultats financiers reflètent des livraisons inférieures de modèles 737 et les conséquences du maintien au sol du 737-9 », a indiqué le constructeur aéronautique américain, en référence à l'incident en vol le 5 janvier sur un avion d'Alaska Airlines.

L'agence américaine de régulation de l'aviation civile (FAA) avait annoncé en janvier que tous les avions 737 MAX 9 devraient rester cloués au sol jusqu'à ce que leur constructeur Boeing fournisse davantage de données sur le décrochage en plein vol d'une porte d'un appareil de la compagnie Alaska Airlines, qui devait relier Portland (Oregon) à Ontario (Californie).

Une perte nette de 1,13 dollar par action

Rapportée par action et hors éléments exceptionnels (donnée privilégiée par les marchés), la perte nette ressort à 1,13 dollar, contre une perte nette de 1,27 dollar sur la même période de 2023. Le consensus des analystes de FactSet avait prévu une perte nette de 1,63 dollar.

Cette perte trimestrielle n'est guère une surprise, le directeur financier Brian West ayant prévenu dès le 20 mars que l'incident du 5 janvier allait plomber les résultats trimestriels, en particulier la marge opérationnelle de la division aviation commerciale.

Selon lui, celle-ci devait s'établir à -20%. Elle ressort en réalité à -24,6%, contre -9,2% un an plus tôt. Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Boeing progressait de 2,94%.

Boeing va verser une avance à son sous-traitant Spirit AeroSystems

Ces résultats paraissent au lendemain de la publication d'un document boursier par son sous-traitant Spirit AeroSystems, qui révèle que l'avionneur américain allait lui verser une avance de 425 millions de dollars. Objectif de l'opération : que Boeing puisse maintenir un niveau de production lui permettant d'honorer ses commandes envers ses propres clients.

« Boeing versera à Spirit, à titre d'avance, les montants dus en vertu » de plusieurs accords commerciaux, « pour un total de 425 millions de dollars », est-il indiqué dans ce document versé au régulateur américain des marchés, la SEC.

Le texte stipule que « Spirit doit utiliser les avances dans le seul but de rester prêt à produire des produits (tels que définis dans les contrats) aux tarifs requis par Boeing ». Il est également précisé que « Spirit maintiendra un taux de production qui réponde à la demande de production contractuelle de Boeing ».

(Avec AFP)