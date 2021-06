Tourisme spatial : Jeff Bezos fera le premier vol de la fusée Blue Origin

Le patron d'Amazon.com, Jeff Bezos, s'envolera dans l'espace le mois prochain lors du premier vol spatial de sa fusée Blue Origin, dont il est également le fondateur, a annoncé le milliardaire lundi.

"Depuis que j'ai cinq ans, je rêve de voyager dans l'espace. Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère", a déclaré Jeff Bezos dans un message publié sur Instagram.

Blue Origin avait annoncé début mai qu'elle prévoyait d'effectuer le 20 juillet prochain le premier vol suborbital de tourisme de sa navette New Shepard, une étape majeure dans un contexte concurrentiel qui ambitionne de développer le tourisme spatial.

Jeff Bezos fera le voyage avec son frère Mike et une autre personne qui aura gagné son ticket lors d'une enchère en ligne. Blue Origin a déclaré avoir eu plus de 5.200 enchérisseurs en provenance de 136 pays, lors du premier tour des enchères clôturé en mai. Le deuxième tour d'enchères est toujours en cours, selon le site web de Blue Origin https://www.blueorigin.com, et l'offre la plus élevée s'élève actuellement à 2,8 millions de dollars (2,3 millions d'euros). Le processus se terminera par une phase finale le 12 juin, avec une vente aux enchères en ligne en direct. Les fonds récoltés seront reversés à la fondation Club for the future, créée par Blue Origin, laquelle est destinée à encourager les jeunes générations à se lancer dans des carrières scientifiques.

En apesanteur à 100 kilomètres au-dessus de la Terre

Le vol du 20 juillet sera un moment historique dans une compétition visant à inaugurer une nouvelle ère de voyages spatiaux commerciaux privés. La fusée décollera à la verticale et la capsule se séparera à environ 75 kilomètres de hauteur, continuant sa trajectoire jusqu'au-dessus de la ligne de Karman, qui marque selon la convention internationale le début de l'espace, à plus de 100 kilomètres au-dessus de la Terre.

Cette capsule, qui peut accueillir jusqu'à six personnes, est dotée de grands hublots sur plus d'un tiers de la surface de l'habitacle. Les passagers pourront alors flotter en apesanteur durant quelques minutes et observer la courbure de l'espace, pendant que la fusée redescendra se poser sur Terre. La capsule entamera une chute libre vers la Terre et sera freinée par trois grands parachutes et des rétrofusées avant d'atterrir dans un désert de l'ouest du Texas. Ce lanceur a déjà réussi une quinzaine de tests jusqu'au-dessus de la ligne de Karman, mais il n'a jamais volé avec des humains à bord.

De son côté Virgin Galactic prévoit également de vols dans l'espace en 2022 à plus de 200 0000 euros le billet.. La société a annoncé la semaine dernière qu'une chercheuse de 32 ans, Kellie Gerardi, très suivie sur le réseau social TikTok, serait envoyée dans l'espace pour y conduire des expériences durant quelques minutes en apesanteur.