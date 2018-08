Vega, le lanceur le plus fiable au monde de sa catégorie

Arianespace a lancé depuis le Centre Spatial Guyanais (CSG) avec succès le satellite fabriqué par Airbus, Aeolus, première mission spatiale destinée à la mesure des vents, pour le compte de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Ce cinquième lancement de l'année pour Arianespace, le premier avec Vega, marque le 12e succès d'affilée pour le lanceur léger italien depuis son arrivée au CSG en 2012. "Ce sans-faute en fait le lanceur le plus fiable et le plus polyvalent de sa catégorie", a assuré Arianespace dans son communiqué. Selon Avio, maître d'oeuvre de Vega, "pour la première fois, un nouveau lanceur a eu ses douze premiers lancements sans aucun problème ni anomalie".

Le vol "VV12 marque le 12e succès du lanceur léger européen Vega, qui s'impose ainsi comme le meilleur de sa catégorie", le président exécutif d'Arianespace, Stéphane Israël.

Neuf missions dans le carnet de commandes d'Arianespace

La société de services de lancement européenne compte neuf missions dans son carnet de commandes pour Vega et son successeur Vega C, dont la maîtrise d'oeuvre est assurée par le motoriste Avio. Un tiers des prochains lancements est destiné au service des institutions européennes et deux tiers pour des clients à l'export. Ces neuf misions se décomposent ainsi : huit pour l'observation de la Terre et une mission groupée grâce au système SSMS (Small Spacecraft Mission Service), permettant d'emporter jusqu'à 81 petits satellites. Pour ce contrat conclu avec le fournisseur de données météorologiques, maritimes et aéronautiques Spire, le lancement multiple sera effectué à l'occasion du vol de démonstration du SSMS en 2019.

Selon Arianespace, "Vega démontre ainsi sa polyvalence et sa capacité à répondre au marché dynamique des petits satellites".

Le développement de la nouvelle génération du lanceur léger, Vega C, se poursuit avec un premier lancement prévu en 2019, a confirmé Arianespace. Vega C bénéficiera, par rapport au lanceur actuel, d'une augmentation de performance en termes de capacité d'emport de satellites (masse et volume utiles), d'une flexibilité permettant une variété de missions plus importante (des nanosatellites aux gros satellites optiques et radars) et devrait renforcer encore la compétitivité du service de lancement d'Arianespace, a estimé la société européenne.