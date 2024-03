Confronté à la hausse du cacao, Lindt & Sprüngli va (encore) relever le prix de ses chocolats

Les amateurs de chocolat avaient déjà pu le constater en faisant leurs emplettes : la flambée des prix s'est, aussi, répercutée sur le rayon friandises et confiseries. Ce qui n'est pas sans déplaire aux géants du secteur. Ce mardi, Lindt & Sprüngli a fait état de résultats meilleurs qu'attendus pour 2023, portés par les hausses de ses prix de vente.

Pour l'année écoulée, le groupe suisse a ainsi indiqué avoir concrétisé un bénéfice de 671,4 millions de francs suisses (698,5 millions d'euros), en hausse de 17,9% par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un bénéfice de 657,6 millions de francs.

Le prix du cacao atteint des sommets

Le chocolatier avait déjà dévoilé son chiffre d'affaires en janvier. Il avait alors fait état d'une croissance de 4,6% à 5,2 milliards de francs, en dépit de la force du franc suisse et d'un climat de consommation morose. Hors effets de changes, ses ventes ont augmenté de 10,3% en 2023, portées par les produits à plus fortes marges, comme les pralines et moulages de Pâques. Le groupe a également bénéficié de la reprise du tourisme entre ses boutiques et cafés dans des lieux très fréquentés, et les achats dans les boutiques hors taxes des aéroports.

L'essentiel de sa croissance « est attribuable aux augmentations de prix » pour compenser la hausse des matières premières, a nuancé le groupe dans le communiqué.

Malgré les instruments de couverture utilisés et des niveaux de stocks élevés, le chocolatier suisse prévient que des augmentations de prix supplémentaires seront « nécessaires en 2024 et 2025 » si les cours du cacao restent aux niveaux actuels.

La première région productrice du monde avec la Côte d'Ivoire et le Ghana, l'Afrique de l'Ouest connaît notamment des conditions météorologiques défavorables, en raison du phénomène climatique El Niño. Ce dernier provoque une hausse excessive des températures pour le cacaoyer dans la région. L'offre de cacao en provenance de cette dernière tend ainsi à se réduire, et ce, alors que la demande reste forte.

Fin février, les prix du cacao ont atteint de nouveaux records absolus à New York. La tonne de cacao y a dépassé les 6.500 dollars. Même son de cloche à Londres, où elle a frôlé les 6.000 livres sterling.

Des défis pour les fabricants suisses

Le chocolatier basé à Kilchberg, sur les rives du lac de Zurich, a confirmé son objectif de croissance pour 2024, visant une progression de ses ventes hors effets de changes de l'ordre de 6% à 8%. Il va également nettement relever son dividende pour l'année écoulée. Il va être porté de 100 francs à 1.400 francs pour l'action et de 10 francs à 140 francs pour le bon de participation.

L'action Lindt & Sprüngli est la plus chère de la Bourse suisse. A 9h19 GMT, le bon de participation cédait 1,19% à 10.820 francs. L'action gagnait pour sa part 0,19% à 108.000 francs suisses alors que le SPI, l'indice élargi de la Bourse suisse perdait 0,20%.

En 2023, les chocolatiers suisses ont vu leur chiffre d'affaires augmenter sous l'effet des hausses de prix. En revanche, les volumes n'ont enregistré qu'une faible croissance de 0,7% à 207.807 tonnes, les exportations se contractant de 0,2%, a indiqué ce mardi la fédération professionnelle Chocosuisse, dans un communiqué séparé.

« La pression générale sur les prix et la hausse du prix du cacao posent d'importants défis aux fabricants suisses de chocolat », a souligné dans le communiqué cette fédération qui représente les intérêts du secteur.

(Avec AFP)