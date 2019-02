Décès de Karl Lagerfeld : quelles conséquences pour l'avenir de Chanel ?

Karl Lagerfeld, icône mondiale de la mode et emblématique directeur artistique de Chanel pendant 35 ans, s'est éteint à l'âge de 85 ans après avoir régné pendant plus de 60 ans sur le monde de la couture, a-t-on appris ce mardi 19 février de source proche de la maison de couture.

Celui que l'on surnommait le "Kaiser" ou "King Karl" avait fait ses débuts chez Balmain puis Patou et Chloé, avant de rejoindre la griffe italienne Fendi en 1965, et Chanel en 1983. Il créa sa propre marque à partir de 1984.

Pour le grand public, le nom de Lagerfeld reste indissociable de Chanel. Quand il entre en 1983 rue Cambon, la maison de couture est vieillissante. Avec lui, elle redevient jeune et désirable. Pendant plus de 30 ans, il réinvente la griffe chaque saison, jouant avec ses codes, à commencer par le fameux tailleur. Il savait mieux que personne capter l'air du temps. Comme en 2004 quand il avait dessiné une collection pour le géant suédois du prêt-à-porter H&M, une démarche ensuite imitée par de nombreux créateurs. Selon une source proche de Chanel, Virginie Viard, bras droit de Karl Lagerfeld, va prendre la direction artistique de la maison de couture.

Avec la disparition du couturier, Chanel peut-elle préserver son indépendance ?

Chanel est l'une des rares maisons à rester non cotée en Bourse. Son capital est préservé des opérations offensives de mainmise. Créée par Coco Chanel en 1910, l'institution a été rachetée par les frères Pierre et Paul Wertheimer en 1954 pour commercialiser le parfum Chanel n°5. Depuis lors, l'entreprise est toujours restée dans la famille et, dans un souci d'indépendance, n'a jamais révélé ses chiffres. L'entretien singulier de cette « culture de la discrétion » lui permet de conserver son autonomie et de masquer des résultats parfois baissiers.

En juin 2018, le groupe met « les chiffres sur la table pour démontrer notre santé financière, qui nous donne les moyens de garantir notre indépendance », comme l'expliquait le directeur financier Philippe Blondiaux. Chanel obtient ainsi en 2017 d'excellents bilans financiers avec un résultat opérationnel de 2,7 milliards de dollars.

Défenseur du luxe « Made in France », la maison Chanel communique largement sur sa stratégie de sécurisation de son activité en rachetant ses fournisseurs et en investissant massivement à la préservation des métiers d'arts. Le groupe, via sa filiale Paraffection, commence à racheter en 1985 ses fournisseurs. La maison intensifie largement sa cadence de rachat, à partir de 2012, avec une augmentation de 15% de ses investissements en 2017, dans les métiers haut de gamme où le savoir-faire se raréfie : bottiers, plumassiers, tanneries, gantiers, brodeurs, orfèvres, chausseurs, etc.

Lire aussi : Vente imminente de la maison de haute couture Versace ? (on parle de 2 milliards de dollars)

La marque a su jusqu'à présent préserver son indépendance par une stratégie de conquête. Cependant, l'ombre d'un rachat par les conglomérats plane toujours à l'heure où la marque prépare sa relève, son équipe dirigeante et le décès de son célèbre couturier. Ce passage de témoin s'annonce comme un défi majeur pour Chanel qui pourrait traverser, ces prochaines années, une période de grande fragilité.