Gastronomie : le groupe breton Galapagos croque le fleuron Fauchon et monte en gamme

Son nom est moins connu du grand public que ses marques de biscuits, pourtant le groupe breton Galapagos Gourmet, fabricant notamment des biscuits Traou Mad, des Gavottes et des Biscuits roses de chez Fossier, monte en gamme. Il vient d'annoncer le rachat de la marque Fauchon, fleuron plus que centenaire de l'épicerie et de la gastronomie de luxe à la française, ainsi que de toutes ses activités.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais Galapagos, spécialisé en biscuiterie-chocolaterie premium et qui affiche un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros pour 600 collaborateurs avale avec gourmandise cette marque parisienne, présente dans plus de 15 pays et dotée de 85 points de vente, de deux hôtels cinq étoiles opérés sous licence (un troisième à Ryad en 2025) et d'une école de gastronomie ouverte en 2022 à Rouen.

Une histoire de familles

Cette cession s'effectue dans le cadre de discussions établies depuis plusieurs années entre la famille Tacquart de Galapagos et la famille Ducros, propriétaire de Fauchon via sa société luxembourgeoise d'investissement Eucelia Investments SA. Fort d'un millier de collaborateurs, Fauchon réalise plus de 100 millions de ventes aux consommateurs. Rentable à nouveau depuis 2023, la marque fondée en 1886 avait connu de grandes difficultés pendant la crise sanitaire et avait dû fermer ses magasins historiques de la place de la Madeleine à Paris fin 2020.

« C'est presque une histoire de familles et c'est une histoire d'amour des marques de référence » commente Jérôme Tacquard, actuel directeur général du groupe familial, appelé à prendre les rênes de Fauchon. « La famille Ducros souhaitait vendre à une entreprise familiale française autour de valeurs partagées et du savoir-faire gastronomique et artisanal des régions. Fauchon sélectionne des produits d'exception et achète ses matières premières localement. En termes de synergie, cela a du sens » estime-t-il.

Pour Galapagos, cette acquisition stratégique lui permet de s'ancrer dans l'univers de la haute gastronomie mais aussi à l'international. Le groupe réalise déjà 20% de son chiffre d'affaires à l'étranger (80 pays avec la marque Gavottes) et l'arrivée de Fauchon dans son giron va permettre de faire jouer les co-développements, tant sur la production que sur la distribution de ses produits gourmets. Pour autant, chacune des marques des deux groupes gardera ses codes et son identité.

Co-développements et complémentarité sur la partie biscuits



« Les ateliers de Galapagos fabriquent déjà des biscuits salés pour Fauchon. Tout en pérennisant les relations de la marque avec les autres ateliers existants (thé, café, macarons, champagnes, foie gras...), nous allons travailler ensemble pour déterminer en fonction des attentes et du cahier des charges de Fauchon comment les deux groupes peuvent produire de nouvelles gammes et innover. Cela signifie que pour la première fois Fauchon va devenir producteur d'une partie de ses propres produits d'épicerie » anticipe Jérôme Tacquard. Les marques de Galapagos, sorties des ateliers de production installés à Dinan, Quimper, Reims mais aussi en Aveyron avec la marque bio Moulin du Pivert, devraient par ailleurs bénéficier des capacités de Fauchon en termes de mise en réseau et de rayonnement des marques françaises. L'ouverture de nouvelles boutiques de part et d'autre fait partie de la feuille de route du nouveau directeur.

L'acquisition de Fauchon par Galapagos comprend aussi l'activité traiteur, développée sous la marque Fauchon l'Événement. Son exploitation a été confiée sous licence pour plusieurs années à la société Grand Chemin Traiteur en 2022.