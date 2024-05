« Notre objectif consiste à démocratiser la beauté » (Delphine Viguier Hovasse, directrice générale de L'Oréal Paris)

L'ancienne ingénieure de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon dirige la marque emblématique du numéro 1 mondial des cosmétiques depuis 2019.

LA TRIBUNE DIMANCHE - L'Oréal affiche d'excellents résultats. Où se situe L'Oréal Paris ?

DELPHINE VIGUIER - Au sein de la division produits grand public, la marque - la seule à porter le nom du groupe - a dépassé le seuil des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui en fait désormais la première marque de beauté vendue dans le monde, présente dans cinq catégories : le maquillage, le soin de la peau et des cheveux, la coloration capillaire et la beauté des hommes. Cette performance exceptionnelle est due aux qualités de ses produits, à très haute valeur ajoutée scientifique, qui s'appuient sur les découvertes et les brevets déposés chaque année par les chercheurs du groupe. Mais son succès est également lié aux outils numériques mis à la disposition des consommateurs, grâce à une constante innovation dans ce domaine : nous venons de présenter au salon VivaTech un nouveau programme, conçu en partenariat avec Meta, qui nous permettra de collaborer avec des influenceurs experts.

Comment évolue la consommation dans vos circuits de distribution ?

Notre objectif consiste à démocratiser la beauté dans ce qu'elle a de meilleur. L'Oréal Paris est donc une marque dotée des codes du luxe, mais dont les produits sont vendus entre autres dans les enseignes de grande distribution. Elle est au carrefour de ces deux univers. Sa progression bénéficie de la hausse [du nombre d'individus dans les] classes moyennes un peu partout sur la planète, en particulier dans les pays émergents. Les jeunes femmes qui démarrent dans la vie active dans différents continents ont des aspirations correspondant à leur mode de vie. Elles souhaitent pouvoir acheter des produits de qualité à des prix accessibles. Mais les ventes progressent dans tous les marchés, comme en témoigne l'année record réalisée en Europe en 2023.

Que vous apporte le partenariat avec le Festival de Cannes ?

Nous sommes le maquilleur officiel du plus grand événement cinématographique mondial depuis vingt-sept ans. La résonance internationale est énorme, à la hauteur de la notoriété du festival. La Quinzaine nous permet de mettre en valeur nos égéries, des actrices ambassadrices venues de tous les pays, et dont l'influence - le reach, comme on dit dans le métier - est considérable. Parmi elles, Kendall Jenner, Leïla Bekhti, Viola Davis, Jane Fonda ou encore Helen Mirren. Ensemble, on estime que leur audience globale atteint 700 millions de personnes ! En outre, près d'une centaine de professionnels - coiffeurs et maquilleurs - démontrent chaque jour toute leur expertise et les atouts de nos produits. C'est enfin une fantastique plateforme concernant le live stream, la diffusion en direct privilégiée par les influenceuses sur les réseaux sociaux. En particulier en Chine, où les ventes sur le Web représentent une écrasante majorité du chiffre d'affaires. Ces ventes en direct permettent à ces femmes de se constituer un revenu supplémentaire, un peu comme le modèle des ventes à domicile il y a quelques décennies. Ce qui est fidèle à l'esprit de la marque, qui souhaite donner du pouvoir aux femmes.

Vous remettez également un prix ?

Cette année a vu la quatrième édition de Lights on Women's Worth, une récompense dont l'actrice et ambassadrice Elle Fanning est la jurée, succédant à Kate Winslet. Ce prix a été conçu pour lutter contre le déséquilibre femme-homme dans l'industrie du cinéma, puisque les réalisatrices de films ne sont que 17 %. Il couronne une réalisatrice prometteuse de court métrage, parmi ceux de la sélection officielle du Festival de Canne et de la Cinef. Les femmes distinguées lors des précédentes éditions ont récolté ensuite plusieurs dizaines de prix dans d'autres festivals, ce qui prouve l'étendue de leur talent.