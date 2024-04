Luxe : toujours plombé par Gucci, Kering prévient que ses profits pourraient s'effondrer

Le groupe de François-Henri Pinault a annoncé une baisse de 10% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, ce mardi, et a surtout prévenu que son résultat opérationnel pourrait s'effondrer de 40% au premier semestre sur un an. Une mauvaise nouvelle qui provient d'un résultat toujours plus mauvais de sa maison phare Gucci et de la consommation chinoise.