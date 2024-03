Prix du lait  : Lactalis et les producteurs (Unell) ont trouvé un accord

Du répit sur le front de la bataille autour du prix du lait. Lactalis et l'Unell, l'organisation rassemblant la majorité des éleveurs français, ont annoncé vendredi avoir trouvé « un accord » pour le 1er trimestre 2024. Les deux partenaires sont en médiation depuis le 29 janvier.

« Le prix pour les mois de janvier, février et mars est ainsi fixé à 425 euros » les 1.000 litres pour le lait de base, soit cinq euros de plus que la dernière proposition de l'industriel, selon un communiqué commun. « Les parties saluent chacune cet accord partagé. Après plusieurs semaines de tensions et d'incertitudes, il doit permettre d'apporter de la sérénité pour construire l'avenir. »