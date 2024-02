Salon de l'agriculture : le stand de Lactalis envahi par des membres de la Confédération paysanne

Lactalis cristallise la colère de nombreux producteurs. Ce mardi, au Salon de l'agriculture, vers 12h20, quelques dizaines de manifestants et une vache bretonne Pie Noire, portant sur son dos un drapeau aux couleurs de la Confédération paysanne, ont débarqué sur le stand du groupe. Ils ont déployé des banderoles et couvert le stand d'autocollants comme « Les industriels font leur beurre sur notre dos ».

« Ca ne ruisselle pas vers les éleveurs »

Lactalis « offre 420 euros la tonne de lait quand le vrai coût de production, c'est 440 et que pour rémunérer les éleveurs, il faut 500 euros », a affirmé la porte-parole de la Confédération paysanne Laurence Marandola sur le stand. « Ça fait des mois, des années, que Lactalis fait des marges. C'est le premier groupe mondial laitier et ça ne ruisselle pas vers les éleveurs » a-t-elle dénoncé.

Lactalis, prévenu d'une possible action, avait arrêté vers 11H30 les animations sur son stand vantant les marques du groupe (Président, Société, Lactel, Bridélice...). « On reçoit beaucoup de familles, d'enfants », a expliqué une porte-parole. Un rideau de vigiles a tenté de bloquer les manifestants, mais a vite été débordé. Une brève empoignade a eu lieu quand les agents ont essayé d'empêcher les manifestants d'accrocher une banderole « Pour des prix rémunérateurs ».

Les manifestants ont quitté le stand peu après 13 heures, en disant qu'ils reviendraient « peut-être » et en laissant derrière eux des parois tapissées d'autocollants, vite décollés par des salariés du groupe. « On n'a pas changé le monde, mais on a essayé » a lancé un manifestant au moment du départ.

Lactalis, premier groupe agroalimentaire français, a été visé ces dernières semaines par plusieurs actions d'agriculteurs dénonçant son prix d'achat du lait. Quelque 200 manifestants de la Confédération paysanne ont investi le siège du groupe à Laval mercredi dernier pendant plusieurs heures. Le syndicat exigeait un rendez-vous avec l'un des principaux actionnaires de Lactalis, avançant le nom d'Emmanuel Besnier, le PDG. Or ce rendez-vous n'a pas été accordé. Dans un communiqué, l'entreprise s'est alors étonnée « de la tenue de cette mobilisation » déplorant les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée » alors que « des négociations sous l'égide du médiateur des relations commerciales et agricoles (sont) actuellement en cours ».

Dans un nouveau communiqué publié ce mardi, le groupe affirme que, « depuis le début du Salon de l'agriculture, Lactalis et ses différents interlocuteurs de la filière laitière entretiennent un dialogue continu sur les enjeux propres au secteur et s'inscrivent dans une réflexion intégrant aussi bien les paramètres de rémunération des producteurs que la nécessaire compétitivité du lait français à l'export ». Lactalis a diffusé sur X (ex-Twitter) une photo d'un entretien entre son patron, Emmanuel Besnier et le président du syndicat majoritaire FNSEA Arnaud Rousseau. Les transformateurs laitiers — entreprises privées comme coopératives — arguent que 40% du lait français est écoulé à l'export, un marché très sensible au prix, compliquant l'équation pour mieux rémunérer les éleveurs.

Plus de 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022

Bloqué dans des discussions avec l'Unell, l'association qui regroupe les producteurs, l'industriel avait annoncé qu'il augmentait son prix pour janvier de 15 euros, le faisant passer de 405 à 420 euros/1.000 litres, et le fixait également à ce prix pour février. « Cet effort correspond à 15 € de plus que la formule contractuelle Unell-Lactalis », insistait le groupe laitier.

« Le niveau de prix à 420€/1000L annoncé par Lactalis reste clairement insuffisant au regard des besoins des éleveurs. Il s'agit par ailleurs d'un des prix les moins disant de la filière lait en France pour ce début d'année », a cependant réagi Yohann Serreau, président de l'Unell

Avec plus de 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, Lactalis a détrôné un autre mastodonte, Danone, comme leader français de l'agroalimentaire et intégré le top 10 mondial du secteur. Ce chiffre d'affaires a quintuplé depuis 2000, année où Emmanuel Besnier, troisième génération à la tête de l'entreprise, prend les commandes. En deux décennies, il a racheté plus de 100 sociétés, étendant son règne des grandes marques (la division fromages du géant américain Kraft) aux fromages de terroir. La multinationale se revendique d'ailleurs « premier acteur mondial des AOP »

Le groupe, qui a fêté en octobre ses 90 ans, compte 270 sites de production dans 51 pays et 85.000 employés. Ses produits, dont les emballages ne portent aucune mention Lactalis, sont commercialisés dans 150 pays. Par ailleurs, le siège de plusieurs sociétés du géant mondial du lait Lactalis a été perquisitionné mardi dans le cadre d'une enquête du parquet national financier (PNF) ouverte pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée.

(Avec AFP)