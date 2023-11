Grande distribution : étranglé par une dette colossale, Casino réduit encore ses prévisions

Nouvelles pertes en vue pour Casino, en difficulté financière depuis plusieurs mois. Ce mercredi, le grand distributeur français a annoncé baisser à nouveau ses prévisions concernant ses activités en France pour l'année 2023. Il anticipe désormais une perte d'exploitation de 100 millions d'euros, après avoir annoncé un bénéfice d'exploitation (Ebitda) de moins de 100 millions fin octobre.



Le groupe explique dans un communiqué cette baisse des prévisions « au vu des résultats du troisième trimestre » et au regard « des tendances observées » au début du quatrième trimestre. Casino prend encore plus de précaution en donnant en plus du chiffre de 100 millions, une fourchette allant d'une perte de 78 millions d'euros à 140 millions, dans laquelle pourrait finalement s'établir cet indicateur clé de rentabilité « en fonction de la bonne réalisation des plans d'actions ».

Dette, inflation et désaffection des hypermarchés

Cette baisse des prévisions annuelles intervient en plein milieu d'une lourde restructuration financière du groupe. Le distributeur est, en effet, étranglé par une dette colossale. Casino continue de pâtir de la désaffection des hypermarchés dont « l'inflexion est en cours mais est plus longue que prévue », précise-t-il ce mercredi. Le groupe indique également que ses marges souffrent, dans un contexte d'inflation, de l'impact des « investissements » mis en place dans le cadre de son redressement.

Ces effets devraient être durables puisque Casino a également sabré ce mercredi dans ses prévisions 2024, anticipant un Ebitda de 222 millions d'euros, contre 401 millions précédemment anticipés en septembre. Pour 2025, la baisse est plus contenue, la prévision passant de 582 à 509 millions.

Casino précise toutefois qu'il n'anticipe pas « de problème de liquidité d'ici à la date de réalisation de la restructuration financière qui devrait intervenir d'ici la fin du 1er trimestre 2024 », notamment grâce aux produits des cessions entamées en Amérique latine. Dans cette zone géographique, le groupe déclare 888 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un chiffre qui correspond à l'activité du brésilien Grupo Pao de Acucar (GPA), lui-même coté en Bourse, et qui a publié ses propres résultats pour le troisième trimestre le 30 octobre dernier.

Chiffre d'affaires en baisse

Fin octobre, le géant français de l'agroalimentaire a annoncé un chiffre d'affaires mondial de 4,5 milliards d'euros au troisième trimestre 2023. En données comparables, cela représente une baisse de 5,3% au troisième trimestre de cette année.

Dans ses hypermarchés français, Casino a annoncé le 26 octobre un recul de son chiffre d'affaires particulièrement marqué, avec une baisse de 16% au troisième trimestre de cette année.

Procédure de sauvegarde

Le groupe, qui employait fin 2022 plus de 200.000 personnes dans le monde, dont un gros quart en France, est entré ces dernières semaines en procédure de sauvegarde accélérée. Il doit être repris par le trio Daniel Kretinsky, Marc Ladreit de Lacharrière et Attestor. Ces derniers prévoient d'apporter 1,2 milliard d'euros d'argent frais. Ces augmentations de capital doivent intervenir selon Casino « d'ici au 30 avril 2024 au plus tard ».

Au terme de l'opération de restructuration, l'actuel PDG et premier actionnaire Jean-Charles Naouri perdra le contrôle de Casino. C'est l'ancien cadre du distributeur allemand Metro - dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky est un important actionnaire - et du géant agro-industriel Lactalis, Philippe Palazzi, qui sera proposé par les repreneurs comme futur PDG du groupe.

