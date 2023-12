Automobile : le sous-traitant ITW Rivex investit 25 millions d’euros dans une nouvelle usine dans le Doubs

Le marché de la voiture électrique est en plein boom en France. En 2023, le nombre de véhicules particuliers et utilitaires 100% électriques, a connu une hausse de 52,4% par rapport à l'année dernière, notait le baromètre de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (AVERE).

Un engouement qui devient une opportunité pour l'entreprise ITW Rivex qui a déjà commencé sa reconversion vers le marché de l'électrique. Preuve de sa confiance en l'avenir : un investissement de 25 millions d'euros qui lui permet de poursuivre sa croissance avec une nouvelle usine.

Laissant derrière lui, les huit bâtiments en plein centre-ville d'Ornans, en contrebas de la rivière de La Loue, classés en zone inondable, le sous-traitant automobile (qui réalise un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros) fait peau neuve en construisant un tout nouveau bâtiment plus moderne, plus durable et plus productif. De nouvelles conditions de travail pour les 110 salariés de l'entreprise qui ont tous suivi, avec enthousiasme, ce projet. Ces derniers ont emménagé dans la nouvelle usine de 12.500 m2, le 1er décembre dernier. « Le savoir-faire est local. Nos salariés qui savent utiliser les machines de frappe ont été formés chez nous. Aucun ne nous aurait suivi si nous avions déménager à Besançon, par exemple », explique Sébastien Lorillard, vice-président et directeur général de la division Europe Metal Fasteners, auxquel ITW Rivex appartient.

L'État a participé à ce projet au travers du plan de relance à hauteur de 800.000 euros et la région a mis 200.000 euros dans ce projet. La ville d'Ornans et l'intercommunalité ont racheté l'ancien site et aménagé les abords du nouveau.

Le marché de l'électrique ? Une opportunité !

Les clients de ITW Rivex sont principalement des constructeurs automobiles et des équipementiers, tels que Stellantis, BMW, Volvo, Renault Nissan, Ford, Volkswagen, Tesla, Forvia ou encore Gestamp. L'un de ses produits phares - développé il y a trois ans et qui bénéficie d'un brevet - est le Grip Tide qui, selon le sous-traitant serait « plus performant que la concurrence ». Cette pièce permet de créer des points d'ancrage dans les pièces en plastique. Celle-ci est utilisée pour la fixation de plaques d'immatriculation, d'éléments dans les convertisseurs de tension, de packs batterie ou encore de ports de charge des véhicules électriques.

« Il s'agit d'un élément qui contribue largement à réduire le poids des véhicules et à faciliter la transition de pièces métalliques vers le plastique », explique Sébastien Lorillard.

« En ce sens, le véhicule électrique est une opportunité. C'est pourquoi nous prenons de plus en plus de marchés sur ces véhicules », se réjouit le dirigeant. Même si les équipes de recherche et développement d'ITW Rivex visaient déjà le marché de l'électrique avec l'élaboration de ce produit breveté, la nouvelle usine flambant neuve ouvre des perspectives de croissance.

« L'accord du permis de construire a été octroyé à ITW Rivex, en 2020, à peu près en même temps que l'accélération du marché des véhicules électriques », se rappelle le dirigeant.

Finalement, les planètes se sont alignées pour marier ces deux projets. « Aujourd'hui, cette pièce représente entre 5% et 10% de notre chiffre d'affaires. Nous visons entre 30 et 40% d'ici 5 à 8 ans », espère Sébastien Lorillard. Outre le Grip Tide, ITW Rivex vise également d'autres opportunités sur des produits plus classiques, tels que dans le domaine de la visserie ou de l'assemblage pour le véhicule électrique.

Trois axes d'amélioration : optimisation, environnement, bien-être au travail

« Nos anciens locaux étaient devenus inadaptés à une activité industrielle moderne », confie Sébastien Lorillard.

La nouvelle usine vise à améliorer trois axes : l'optimisation du process, un bâtiment qui respecte l'environnement, et l'amélioration des conditions de travail des salariés. Jusqu'à présent, ITW Rivex consommait 20 tonnes d'acier par jour pour produire deux millions de vis, rivets, écrous, inserts, goujons et autres fixations. Son nouvel outil industriel va lui permettre d'augmenter sa productivité car il a été conçu pour optimiser son process. « Dès le départ, nous avons dessiné notre organisation industrielle et la manière dont nous souhaitions que l'usine fonctionne. Ensuite, nous avons demandé au constructeur de faire un bâtiment autour de notre process », explique Sébastien Lorillard. Au niveau environnemental, 4.500 m² de panneaux solaires ont été posés sur le toit, qui produiront environ 15% des besoins de l'usine. « Nous avons travaillé notamment sur des solutions de chauffage innovantes », précise Sébastien Lorillard. « Par exemple, nous utilisons une pompe à chaleur qui permet de conserver la chaleur émise par nos machines afin de chauffer l'usine en hiver et de la rafraîchir en été. Cela représente 50% des besoins de chauffage », poursuit-il. Ce qui fait le lien avec le troisième axe qui est le bien-être au travail. « Nous avons travaillé sur la luminosité, le confort aussi bien thermique que sonore, et enfin sur l'ergonomie », précise Sébastien Lorillard.

Au niveau mondial, le groupe américain - qui a racheté la société Rivex en 1998 - pèse 15,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie 46.000 salariés.