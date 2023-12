Bataille de l'électrique : Renault veut diviser par deux le coût de production de ses véhicules

Renault se lance dans un pari fou. Le constructeur automobile a annoncé ce jeudi un ambitieux plan industriel visant à réduire de moitié le coût industriel de production d'un véhicule électrique, à horizon 2027, et de diminuer de 30% celui d'un véhicule thermique. Ce plan de transformation appelé « Re-Industry » contribuera à la réduction du temps de développement des véhicules de trois à deux ans, voulue par Renault pour baisser ses coûts et accélérer le renouvellement des gammes Renault, Dacia et Alpine.

Dans les faits, il vise par exemple à assembler une Renault 5 en moins de neuf heures dans l'usine française de Douai (Nord), a indiqué le groupe dans un communiqué. A noter que la Renault 5 électrique doit sortir en France début 2024 avec des tarifs à partir de 25.000 euros.

Le maintien du calendrier est d'autant plus crucial pour le constructeur que la concurrence des modèles chinois va s'accélèrer en Europe.

« Metaverse »

Pour y parvenir, le groupe veut « accélérer encore la digitalisation de son système industriel » et renforcer « les compétences de ses équipes ». Renault veut notamment s'appuyer sur son « Metaverse », qui rassemble ses postes de travail, mais aussi ceux de ses fournisseurs, et qui permet d'analyser finement les données de production. Il a déjà permis au groupe d'économiser 270 millions d'euros en 2023, notamment via la maintenance prédictive des installations, souligne l'entreprise.

Le constructeur compte également passer dans ses usines de 300 à 3.000 applications opérationnelles d'intelligence artificielle, qui assure par exemple la conformité et la traçabilité des pneumatiques lors de leur montage.

« Il s'agit de tirer parti de nos atouts, de faire beaucoup plus vite ce que l'on fait déjà bien, et de pousser l'ensemble du système industriel vers le maximum de son excellence tout en le réinventant », a souligné Thierry Charvet, directeur industriel et qualité du groupe.

Baisser sa consommation énergétique

Au travers de son plan, le constructeur compte également faire des économies d'énergie. Renault précise avoir baissé de 20% la consommation énergétique de ses sites industriels depuis 2019 et vise une économie de 20% supplémentaires d'ici à 2025. Le constructeur automobile veut atteindre la neutralité carbone d'ici à 2025 dans son pôle ElectriCity, dans le Nord de la France, qui doit produire 500.000 véhicules électriques par an. Il vise également plus largement cette neutralité dès 2030 pour ses sites en Europe, notamment via l'utilisation d'énergies renouvelables.

Renault accélère dans l'électrique avec Ampere

Un plan de transformation d'autant plus important qu'il doit permettre à Renault de réaliser ses ambitions dans l'électrique. Le groupe automobile a lancé sa filiale Ampere mi-novembre, dédiée aux véhicules électriques, qui doit être introduite en Bourse dans quelques mois. C'est la première fois qu'un constructeur du secteur scinde officiellement ses activités en deux entités valorisées en Bourse.

Avec un objectif de plus de 30% de croissance annuelle dans les huit prochaines années, Ampere vise à réduire ses coûts de 40% par voiture « pour la prochaine génération de véhicules d'ici 2027 et au-delà », a précisé Renault dans un communiqué en juin. Avec l'ambition d'améliorer « la productivité de la fabrication aux meilleurs niveaux, atteignant moins de 10 heures de temps de production par véhicule ».

Le constructeur espère ainsi au travers de cette filiale proposer sept modèles de véhicule électrique d'ici 2031, dont la « Legend » en 2025, un modèle qui serait proposé à moins de 20.000 euros.

(Avec AFP)