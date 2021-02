Comment Faurecia veut devenir la nouvelle coqueluche des marchés

Faurecia s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire. L'équipementier automobile français ne sera bientôt plus contrôlé par PSA. Le groupe automobile français n'était certes plus majoritaire depuis plusieurs années, mais il restait de loin, son premier actionnaire avec 39% du capital. Pour Patrick Koller, PDG de Faurecia, pas question de dénigrer le rôle de PSA en tant qu'actionnaire. A plusieurs reprises, il a salué l'accompagnement dans les moments difficiles, mais aussi la relative autonomie qui lui a permis de trouver des clients à l'international. Toutefois, pour Faurecia comme pour PSA -désormais dilué dans Stellantis, issu de sa fusion avec le groupe Fiat Chrysler-, cette prise de participation n'avait plus rien de stratégique.



Une redistribution étendue aux actionnaires de Fiat

Pour Carlos Tavares, cette participation, estimée à 2,3 milliards d'euros, a même servi de variable de compensation pour rééquilibrer les termes de la fusion à 50-50 entre les deux groupes. Tantôt destinée à être reversée aux actionnaires de PSA, la participation sera finalement redistribuée à tous les...