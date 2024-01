Automobile : la part de marché de Renault bondit en Europe

Après quatre années de baisse imputables à son repositionnement stratégique, sa sortie du marché russe et les pénuries de semi-conducteurs, les ventes de véhicules (voitures et fourgons) du groupe automobile du groupe Renault sont reparties à la hausse en 2023. Elles ont en effet augmenté de 9% l'an dernier par rapport à 2022 pour atteindre 2,235 millions de véhicules vendus.

En 2022, les ventes avaient reculé de 5,9% alors qu'elles avaient atteint un record en 2018, à 3,88 millions de véhicules. Ébranlé financièrement par le retournement de plusieurs de ses marchés, Renault avait alors tourné le dos à ses ambitions mondiales de ventes en réduisant sa gamme et en se recentrant, sous la houlette de Luca de Meo, sur ses géographies et ses modèles les plus rémunérateurs.

Numéro deux en Europe

L'an dernier, les marques Renault, Dacia et Alpine ont été particulièrement dynamiques avec des croissances respectives de 9,4%, 14,7% et 22,1%. Renault a vendu 1 548 748 véhicules dans le monde et est ainsi la marque française la plus vendue sur la planète. « En Europe, Renault signe une excellente progression + 19,3 % versus 2022 » et « surperforme le marché (+13,9%) », précise le groupe. Résultat : la marque au losange s'est emparée de la deuxième place en Europe en termes de parts de marché (derrière le groupe Volkswagen), après avoir été cinquième en 2022. Pour le directeur de la marque Renault, Fabrice Cambolive, cette réussite s'explique par les succès de plusieurs véhicules comme le Renault Austral, l'Espace E-Tech ou encore la Mégane E-Tech qui représente 2,2% du marché de l'électrique en Europe, soit « une performance exceptionnelle », selon lui.

Dacia a de son côté vendu 658.321 unités et Alpine 4.328 véhicules vendus.

Si l'Europe a été au cœur des premières années de son plan stratégique de redressement - le continent a encore pesé 63% des ventes de la marque au losange en 2023 - Renault compte se développer à nouveau hors d'Europe avec 8 nouveaux lancements à l'international d'ici à 2027. Les modèles électrifiés ont représenté 40% des ventes de la marque Renault en 2023, contre 38% en 2022, et les modèles purement électriques - au coeur du projet Ampere, dont l'introduction en Bourse est prévue d'ici l'été - 11% des ventes.

Nouveaux modèles

Toutes motorisations confondues, le constructeur va lancer en tout pas moins de dix nouveaux modèles cette année.

En 2024, Renault en lancera sept : deux 100 % électriques, le Scénic et et la R5, deux hybrides en Europe dont le Rafale, un nouveau Master (en versions thermique et électrique) et deux nouveaux véhicules sur les marchés hors d'Europe : Kardian et un véhicule Renault Korea Motors.

Du côté de Dacia 2 nouveaux modèles seront lancés : le nouveau Duster à partir de mars et la nouvelle Spring électrique à partir de cet été. La marque présentera Bigster, véhicule du segment C, en fin d'année 2024.

Pour Alpine, l'année qui s'ouvre marquera le virage dans l'électrique avec la présentation de la citadine sportive Alpine A290, premier véhicule de sa gamme 100 % électrique.

Tensions en mer Rouge

Sur les perturbations d'approvisionnements provoquées par les changements d'itinéraire du transport maritime à cause d'attaques en mer Rouge en marge de la guerre à Gaza, Renault dispose à ce stade d'une visibilité suffisante.

« On a une visibilité sur les huit prochaines semaines, après on ne sait pas ce qui peut se passer », a répondu Fabrice Cambolive. « A priori nous ne serons pas impactés dans les prochaines semaines », a-t-il dit, selon des propos rapportés par l'agence Reuters.

Le portefeuille de commandes du groupe en Europe représente 2,5 mois de ventes prévisionnelles à fin décembre, a ajouté Renault dans son communiqué. Il s'attend en 2024 à une stabilité du marché automobile en Europe et en Amérique latine, et à une baisse de 11% en Eurasie. Le groupe, qui publiera ses résultats financiers annuels le 15 février prochain, vise une marge opérationnelle comprise entre 7% et 8%, contre moins de 6% en 2022.

(Avec Reuters)