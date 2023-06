Le Fonds de garantie des victimes veut baisser le prix de l'assurance auto pour les jeunes conducteurs

Un conducteur en défaut d'assurance sur deux a moins de 30 ans. C'est le constat du Fonds de garantie des victimes (FGV) qui, dans son plan d'action présenté mercredi à Paris, souhaite « rendre l'assurance auto plus accessible aux jeunes conducteurs via une prise en compte, dans les dispositifs d'aide à la mobilité, de l'assurance obligatoire et en engageant une réflexion, en lien avec les assureurs, sur le mécanisme de la surprime ».

Une prime d'assurance qui peut atteindre 1.000 euros pour les jeunes conducteurs

Pour cause, pour les jeunes conducteurs, « la prime d'assurance peut atteindre des niveaux de 1.000 euros voire plus », a déclaré Julien Rencki, directeur général du Fonds de garantie, « ce qui représente un montant substantiel surtout quand il a fallu acheter la voiture, payer le permis et mettre de l'essence dedans ».

Le Fonds propose également de travailler sur la sensibilisation des jeunes conducteurs aux règles en « étudiant l'introduction d'une obligation d'information sur l'assurance, à la charge des vendeurs professionnels de véhicules » ainsi que sur « le renforcement du contrôle du respect de l'obligation d'assurance par les forces de l'ordre à l'aide du Fichier des Véhicules Assurés (FVA) », un outil qui permet de vérifier de façon fiable et rapide si une voiture est assurée ou non.

Le Fonds a versé 107 millions d'euros d'indemnités en 2002

Si le fonds de garantie souhaite diminuer la facture de l'assurance pour les jeunes, c'est d'abord parce que le non-respect de l'obligation d'assurance auto « demeure à un niveau préoccupant », déplore le FGV, qui a indemnisé l'an dernier près de 8.500 victimes blessées, au plus haut depuis 2019, et les proches de 157 personnes décédées, pour un total de 107 millions d'euros.

« La non-assurance routière est un véritable fléau », a déploré Julien Rencki, pour qui « le contexte d'inflation élevée peut faire craindre une augmentation du nombre d'automobilistes en défaut d'assurance compte-tenu des arbitrages budgétaires de plus en plus tendus ».

Au sein du Fonds de garantie des victimes, c'est le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) qui prend en charge, depuis 1951, les victimes d'accidents de la circulation causés par un conducteur en défaut d'assurance ou non identifié : automobiliste, cycliste mais aussi skieur ou usager d'une trottinette électrique.

3.260 personnes sont mortes sur les routes de France en 2022 Un total de 3.260 personnes sont mortes sur les routes de France métropolitaine en 2022, un bilan à un niveau stable (+0,5%) par rapport à 2019, dernière année de référence avant la pandémie. Néanmoins, les petits excès de vitesse ne seront plus sanctionnés par un retrait de point à compter du 1er janvier 2024. Certaines associations de prévention routière avaient déploré fin mai 2022 une piste « regrettable » ou incitant les automobilistes « à rouler plus vite ». En 2020, sur les 12,5 millions de contraventions envoyées pour des excès de vitesse contrôlés par des radars, 58% concernaient des excès inférieurs à 5 km/h, selon une réponse du ministère de l'Intérieur en avril 2022 à une question écrite de Françoise Dumont. Cette mesure entrera en vigueur cinq ans et demi après l'abaissement, en juillet 2018, de 90 à 80 km/h de la vitesse maximale, sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central.

(Avec AFP)