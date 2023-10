Les ventes de Tesla ont progressé de +60% en septembre en France

Les ventes de voitures neuves en France ont poursuivi en septembre leur progression avec une hausse de 10,7% des immatriculations de véhicules particuliers neufs par rapport à septembre 2022, a annoncé dimanche la Plateforme automobile (PFA), qui représente constructeurs et équipementiers du secteur. Mais le phénomène est encore plus marquant pour un constructeur. Poursuivant sa progression sur le marché français, Tesla y a écoulé 5.557 voitures le mois dernier, soit un bond de 60,5% de ses ventes par rapport à septembre 2022.

Au global, il s'est immatriculé 156.304 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté la PFA. Septembre a compté 21 jours ouvrables cette année, contre 22 l'an dernier.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, le marché a enregistré une hausse de 15,88% sur un an, avec 1.288.625 immatriculations.

Recul pour Stellantis, progression pour Renault

Dans le détail, les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 2,20% par rapport à un an plus tôt. Le constructeur est toutefois resté en tête du marché des voitures particulières neuves en septembre en s'adjugeant 28% des ventes.

Comptant à lui seul 43.710 immatriculations, le groupe Stellantis devance Renault (25,3% du marché) et Toyota, loin derrière (5,5%).

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France progresser de 14,39% en rythme annuel en septembre.

Celles du groupe Toyota ont plongé de 12,1%, à 8.622 immatriculations. Les ventes de l'ensemble des autres constructeurs ont progressé de 23,7% (64.416 immatriculations).

Les ventes de véhicules utilitaires légers sont elles aussi en augmentation, grimpant de 7,3%, avec 32.939 immatriculations. A l'inverse, les ventes de véhicules industriels (plus de 5,1 tonnes) ont chuté de 35,7%, totalisant 2.358 immatriculations.

Tesla profite de la vague électrique

Les modèles électriques ont capté 19% des ventes totales de voitures particulières le mois dernier, soit une augmentation de trois points en termes de part de marché par rapport à septembre 2022 et une hausse de six points par rapport au même mois de 2021.

« Les chiffres actuels des véhicules électriques sont les plus hauts jamais eus », a noté le directeur de la communication de la PFA, François Roudier, en précisant que « le marché est tiré par trois modèles » vendus par Tesla, qui « poursuit sa trajectoire ascensionnelle », Dacia et Peugeot.

Le constructeur californien, pionnier de l'électrique, voit ainsi sa part du marché des voitures particulières atteindre 3,55% en septembre, dépassant celles des marques BMW (3,14%), Mercedes (3,13%), Audi (3,11%) et Ford (3,09%).

(Avec AFP et Reuters)