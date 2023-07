Automobile : Tesla gagne le pari de la baisse des prix, le bénéfice net explose

Le pari a été gagnant pour Tesla. Le constructeur américain de véhicules électriques a annoncé mercredi un bond de 20% de son bénéfice net au deuxième trimestre à 2,7 milliards de dollars, dans le sillage de ventes dopées par des réductions de prix.Tesla a fabriqué 479.700 véhicules au deuxième trimestre, contre 258.580 sur la même période de 2022 et 440.808 au premier trimestre de cette année. Les livraisons ont grimpé à 466.140 véhicules sur le trimestre, contre 254.695 un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 24,92 milliards (+47%). Il a bénéficié de la hausse des livraisons et d'une croissance dans les autres branches du groupe mais a été affecté par une baisse du prix moyen de vente et par des taux de change défavorables.

« Nous sommes ravis d'avoir réalisé de tels résultats étant donné l'environnement macroéconomique », a indiqué le groupe dans un communiqué.

« C'est un accomplissement incroyable de la part de l'équipe Tesla », s'est réjoui Elon Musk lors d'une audioconférence avec des analystes mercredi, estimant que, « sur le long terme, nous pensons que l'économie va tirer les volumes vers les cieux ».

Baisser sa marge pour vendre plus

Ce regain d'activité du constructeur américain s'explique en grande partie par sa stratégie de baisse des prix mise en place en avril par son PDG milliardaire : vendre davantage en baissant temporairement ses marges.

« Il est préférable de livrer un grand nombre de voitures avec une marge plus faible et de récolter cette marge plus tard, au fur et à mesure que nous perfectionnons » les logiciels de conduite autonome, avait-il expliqué.

Ainsi, comme s'y attendaient les analystes, la contrepartie de l'augmentation des ventes dues à des réductions tarifaires est la diminution de sa marge bénéficiaire, qui a glissé à 18,2%, contre 19,3% au premier trimestre. Pour les analystes de Wedbush, Tesla se trouve désormais « en position de force » sur le marché des véhicules électriques grâce « à sa politique de tarification agressive », le groupe « se prépare maintenant à monétiser davantage cette réussite », ont-ils commenté.

Mais les très bons résultats de Tesla viennent aussi d'une forte tendance acheteuse pour les voitures électriques en Europe. Ces dernières ont en effet dépassé le diesel au mois de juin pour la première fois dans les ventes de voitures neuves en Europe, a annoncé mercredi l'association des constructeurs (ACEA). Avec 158.000 véhicules vendus, les électriques sont passées de 10,7 à 15,1% de parts de marché en un an. Elles ont notamment explosé aux Pays-Bas, en Allemagne, en France ou en Belgique. Selon l'ACEA, cette progression est portée en particulier par Tesla, qui a cassé ses prix puisqu'une électrique sur cinq vendue en Europe au premier semestre porte le badge au T majuscule.

Tesla veut augmenter sa production dans les prochaines années

« Nous prévoyons d'augmenter la production aussi rapidement que possible », a indiqué le groupe dans son communiqué de résultats. Elon Musk a notamment confirmé l'objectif de produire 1,8 million de véhicules en 2023 mais, a-t-il prévenu, « la production au troisième trimestre va être un peu inférieure à cause de fermetures d'usines pour de nombreuses mises à jour ».

« Certaines années, nous allons peut-être augmenter plus vite et d'autres, moins vite », a-t-il relevé. « Pour 2023, nous espérons être en avance (sur nos prévisions) avec autour de 1,8 million de véhicules sur l'année », a-t-il confirmé. « Nous avons d'amples liquidités à disposition pour financer notre programmation de produits, les projets à long terme d'augmentation des capacités de nos usines et autres dépenses », a assuré le constructeur.

Et pour cause, le marché automobile a encore de bonnes marges de progression. Si les ventes de voitures neuves ont rebondi en Europe au premier semestre, avec une hausse de 17,9% sur un an à 5,4 millions de voitures vendues, le marché reste inférieur de 21% à celui du premier semestre 2019, dernière année de tous les records avant la crise sanitaire. « Les progressions des derniers mois montrent que l'industrie automobile européenne se remet des problèmes logistiques causés par la pandémie », souligne l'ACEA dans un communiqué. Le marché automobile européen a recommencé à croître durablement depuis août 2022, alors que la crise du Covid, conjuguée à une pénurie de pièces dont les cruciaux composants électroniques, lui avait porté un coup très dur. Le futur semble donc sourire pour Tesla, à moins que d'autres constructeurs ne finissent pas lui passer devant.

