Voiture électrique : Tesla lance en Chine un nouveau Model 3

Tesla a dévoilé une version revisitée de son Model 3 à destination de la Chine et d'autres marchés, dont l'Europe et le Moyen-Orient, ce vendredi 1er septembre. D'après le site internet de Tesla, le nouveau Model 3 est vendu un Chine à partir de 259.900 yuans (35.807,78 dollars), un prix de base 12% plus élevé que la précédente version.

Lire aussiAutomobile : Tesla gagne le pari de la baisse des prix, le bénéfice net explose

Ce nouveau véhicule promet aux conducteurs chinois une autonomie plus longue, avec une version standard capable de parcourir 606 kilomètres selon les normes de test locales, est-il indiqué sur le site internet de Tesla. C'est une distance supérieure d'environ 9% à celle de la précédente version. Tesla a déclaré avoir commencé les prises de commandes, avec de premières livraisons en Chine prévues pour le quatrième trimestre.

BREAKING: @Tesla has updated the China Model 3 page with a new video showing the redesign. pic.twitter.com/4kdIgjzREz — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 1, 2023

Retour de Tesla au Salon de l'auto de Munich

Dans un communiqué publié par sa division chinoise, le constructeur automobile a fait savoir que la nouvelle version du Model 3 était dotée d'un meilleur système acoustique, d'un intérieur plus confortable et d'un écran pour les passagers à l'arrière. Il s'agit du premier modèle nouveau ou revisité dévoilé par le groupe d'Elon Musk depuis le lancement en 2020 de son véhicule phare, le Model Y. La production du Cybertruck doit débuter plus tard cette année.

Lire aussiVoitures électriques : les ventes ont-elles atteint un plafond ?

L'annonce de Tesla intervient à quelques jours du Salon de l'automobile de Munich, où il fera son retour après dix ans d'absence. Les constructeurs chinois et leurs modèles électriques y sont attendus en force. Les constructeurs historiques se retrouvent confrontés à une concurrence chinoise de plus en plus réelle, qui menace leur position dominante sur le marché d'avenir des voitures électriques.

« Avec l'IAA 2024, les constructeurs chinois lancent leur assaut sur l'Europe », résume Ferdinand Dudenhöffer, expert du Center Automotive Research en Allemagne. « La compétition devient plus rude », dit-il.

Parmi les exposants, 41% ont leur siège en Chine. Et plusieurs constructeurs chinois, dont BYD et Leapmotor, pourraient voler la vedette à Volkswagen, BMW et Mercedes. Stellantis ne sera représenté que par sa marque allemande Opel, tandis que pour le groupe Renault, seule la marque éponyme fait le déplacement pour dévoiler son nouveau Scenic.

Les constructeurs allemands, longtemps fierté nationale, mais aujourd'hui fragilisés, seront présents. Ils tenteront de convaincre en mettant en avant leurs modèles électriques face à la concurrence asiatique. Face à la perte de pouvoir d'achat des consommateurs du fait de l'inflation, les appels se multiplient pour les modèles électriques d'entrée de gamme.

700.000 visiteurs attendus

Mercedes doit ainsi présenter le modèle d'un concept de voiture électrique sur ce segment. Dès samedi, BMW donnera enfin plus de détails sur sa nouvelle gamme de véhicules conçus à partir de la future architecture électrique Neue Klasse annoncée depuis deux ans pour une production en 2025.

L'impératif écologique est une autre priorité affichée du salon, rendez-vous biannuel du secteur, mais également de ses détracteurs, d'autant que les groupes affichent d'insolents bénéfices, tirés par l'inflation. Les constructeurs, surtout dans le haut-de-gamme, ont en effet su profiter de la hausse des prix pour gonfler leurs marges.

Plusieurs groupes écologistes ont annoncé des « actions de désobéissance civile » pour « perturber » l'IAA. Quelque 1.500 personnes sont attendues à un « campement pour la révolution de la mobilité », installé dans un parc en banlieue de Munich. Les constructeurs automobiles « détruisent, avec leur croissance forcée, la vie d'innombrables personnes dans le monde », accusent les écologistes. L'édition précédente avait déjà été légèrement perturbée par des manifestations.

Au total, quelque 700.000 visiteurs sont attendus, contre 410.000 en 2021, sur les stands répartis entre le centre des congrès, payant, et le centre-ville. Inauguré mardi par le chancelier allemand Olaf Scholz, ce rendez-vous traditionnel de l'industrie automobile outre-Rhin se tient toutefois dans un contexte économique morose. Guerre en Ukraine, ralentissement de la croissance chinoise, inflation spectaculaire dans la zone euro: les nuages s'accumulent sur l'automobile. Si les ventes de voitures dans l'Union européenne (UE) progressent depuis douze mois, elles restent plus de 20% en dessous de leur niveau de 2019, avant la pandémie de Covid-19.

(Avec agences)