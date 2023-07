Faillite d'Hopium, la startup française qui rêvait d'être la Tesla de l'hydrogène

Mauvaise nouvelle pour le secteur français de l'hydrogène. La startup Hopium, une des belles promesses françaises de la voiture à hydrogène, est placée en redressement judiciaire alors qu'elle fait face à d'importantes difficultés financières.

Lire aussiSous pression, Hopium se concentre sur les piles à combustible

« Par jugement en date du 19 juillet, le tribunal de commerce de Paris a ouvert au bénéfice de la société Hopium une procédure de redressement judiciaire pour une période initiale de 6 mois (jusqu'au 19 janvier 2024), éventuellement renouvelable pour 6 mois », a communiqué l'entreprise.

Hopium assure avoir reçu de l'argent frais

Mais dans un second communiqué publié ce vendredi, la startup assure pouvoir se refinancer auprès du fonds Atlas Special Opportunities. Cet argent frais devra « permettre à la société de poursuivre son activité sur les 12 prochains mois et de développer sa pile à combustible » jusqu'à la réalisation d'un prototype, explique Hopium. En dépit de plusieurs augmentations de capital l'année dernière pour un total de 4,1 millions d'euros, Hopium affichait au 31 décembre 2022 des capitaux propres négatifs (-10,4 millions d'euros). Sa trésorerie est également dans le rouge, à -1,3 million d'euros.

Un temps présentée comme le Tesla de l'hydrogène avec sa berline Machina, la startup présidée jusqu'à la mi-mars par l'ancien ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari connaît de grandes difficultés financières.

Recentrage de l'activité

En 2022, ses pertes se sont chiffrées à 23,9 millions d'euros, après un déficit de 8 millions en 2021, en raison du recrutement de 116 nouveaux salariés, se défend l'entreprise. Début 2023, 35 salariés ont quitté Hopium via une rupture conventionnelle collective (RCC). En mai, lors de la publication de ses résultats annuels 2022, Hopium avait averti que la poursuite de ses activités dépend de la levée de fonds supplémentaires.

Début avril, Hopium avait également décidé de se recentrer sur le développement de sa technologie de pile à combustible, repoussant son projet de commercialisation de la berline Machina, dont la sortie était initialement prévue en 2025. La cotation de la société, suspendue jeudi, va reprendre ce vendredi. Avant la suspension, l'action était tombée à 90 centimes, en chute de plus de 87% depuis le début de l'année.

Lire aussiEoliennes, photovoltaïques, hydrogène... Ces filières à bâtir de zéro, ou presque

Divergences sur l'avenir de l'hydrogène

L'avenir de l'hydrogène fait encore débat chez les constructeurs et les experts de la décarbonation du secteur automobile. Si Toyota ou BMW y placent de grands espoirs, de nombreuses autres marques se contentent de le développer pour les utilitaires, difficilement convertible à l'électrique.

En revanche, la question du futur de l'hydrogène se pose beaucoup moins pour les bus. La ville de Belfort a lancé, mercredi, ses premiers bus électriques à hydrogène pour ses transports en commun et ambitionne d'en équiper la moitié de sa flotte d'ici à 2025, selon le syndicat mixte qui gère le réseau. Sept nouveaux bus sont testés en exploitation depuis lundi et fonctionneront normalement sur le réseau à la rentrée. « C'est l'aboutissement d'une réflexion entamée dès 2011 », indique Marc Rovigo, directeur du syndicat mixte des transports en commun (SMTC), qui gère le réseau Optymo. une initiative coûteuse néanmoins puisque le SMTC a dépensé 5,4 millions d'euros pour l'achat des bus et la mise aux normes de ses ateliers.