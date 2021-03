Navettes autonomes : « un enjeu pour le premier et le dernier kilomètre » (Etienne Hermite, Navya)

LA TRIBUNE - Vous avez repris les commandes de la jeune pousse Navya en 2019, près de quatre ans après sa création et une période quelque peu chahutée ayant abouti sur un changement de gouvernance. Qu'est-ce qui a changé depuis le départ de son fondateur, Christophe Sapet ? Lors de votre reprise, vous aviez défendu un changement de stratégie...

ETIENNE HERMITE - Navya est encore une startup qui a été effectivement chahutée, comme le sont très souvent les sociétés qui démarrent assez vite et qui ont à un certain moment besoin de se repositionner. Depuis ses débuts, Navya avait intégré beaucoup d'activités et le moment était venu de se poser la question de savoir ce que la société voulait réellement faire dans le domaine des véhicules autonomes.

Nous avons travaillé à repositionner sa stratégie, en prenant le parti de développer les systèmes de conduite autonome, qui permettent d'atteindre un niveau 4 d'autonomie sans opérateur de sécurité à bord, au sein d'un domaine d'opération défini en termes de vitesse et de complexité de l'environnement.

Quelles sont les applications visées avec ces systèmes de conduite autonomes, dits de niveau 4 ?

La première application que nous ciblons est celle de la navette dans laquelle nous souhaitons petit à petit pouvoir retirer l'opérateur de sécurité au sein de certains cas d'usages précis, c'est-à-dire lorsque la vitesse est réduite, et que le véhicule opère dans certains environnements.

Bien que nous ne nous positionnions plus comme un constructeur, nous continuons de fabriquer en interne des navettes car cela nous permet d'avoir un démonstrateur de nos technologies, puis de les déployer ensuite sur tout type de plateformes. C'est par exemple le cas avec le groupe Charlatte, avec qui nous avons déployé nos technologies sur des tracteurs logistiques qui servent à déplacer les bagages au sein des aéroports.

Pourquoi avoir choisi de vous retirer de la position de constructeur automobile ?

Nous nous sommes aperçus que lorsque le marché du véhicule autonome se développerait, la demande serait surtout centrée vers la conception et l'intégration de systèmes embarquant des capteurs ainsi qu'une intelligence permettant d'assurer la sécurité des passagers. Car il existait déjà des fabricants de bus ou de voiture qui fabriquent déjà les véhicules.

Sans compter qu'il ne s'agit pas de systèmes plug-and-lay : il faut pouvoir ensuite assurer la cartographie de l'environnement de ces navettes, la maintenance des logiciels, superviser et fournir de la formation sur les outils, etc.

Sur ce marché, notre valeur-ajoutée réside dans l'intégration de ces savoir-faire au sein des véhicules existants ou à créer, dont nous pouvons contribuer à la conception, mais pas à fabriquer seuls. C'est typiquement le positionnement que nous défendons avec le partenariat en développement avec Bolloré concernant ses Bluebus.

Ces bus de dernière génération de 6 mètres de long pourraient embarquer nos technologies, avec l'objectif de sortir prochainement un...