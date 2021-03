Peugeot est-il devenu une marque Premium ?

Consécration ! Peugeot a décidé d'assumer sa stratégie de montée en gamme en la traduisant par une nouvelle identité de marque. Fini le lion frappé à la manière des bannières militaires médiévales, c'est désormais un écusson qui arborera les nouvelles voitures de la marque, à commencer par la nouvelle 308 qui sera présentée mi-mars. Déjà observé en 2018 sur le e-Legend - une version revisitée de la vieille 504 coupé -, ce nouveau logo (en photo de une) est un clin d'œil à celui porté dans les années 1960, dans la nouvelle tendance néo-rétro qui se propage à toute l'industrie automobile.

Un écusson comme Porsche ou Lamborghini

Mais c'est aussi une façon de se rapprocher des labels les plus premium du marché comme Porsche ou Lamborghini et, dans une moindre mesure, Alfa Romeo. Après dix ans de travail de repositionnement, la marque au lion estime être mûre pour arborer plus franchement sa qualité de label haut-de-gamme... Car derrière ce marketing de style, les enjeux financiers et industriels sont majeurs pour PSA, devenu Stellantis après avoir fusionné avec FCA.

Lors de la présentation de la nouvelle identité graphique, Linda Jackson, nouvelle directrice générale de la marque au lion, et Matthias Hossann, nouveau designer, n'ont pas manqué d'adjectifs pour refaire le « story-telling » de Peugeot, cette « marque qui a fêté ses 210 ans en 2020 ». Selon le successeur de Gilles Vidal (l'ancien directeur du design parti chez Renault), ce blason « est un symbole fédérateur et multiculturel » qui se distingue à l'heure où « tout devient lisse et sans saveur », « insipide » a-t-il même ajouté.

« Il doit répondre à trois valeurs essentielles de la marque », souligne Linda Jackson : « l'intemporalité, la personnalité et la qualité ».

Interrogé par La...