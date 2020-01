Quand Carlos Ghosn règle ses comptes avec le Japon et... la France

Un véritable show ! Durant près d'une semaine, Carlos Ghosn, l'ancien patron du groupe Renault-Nissan-Mitsubishi, a assuré le spectacle dans les médias après sa rocambolesque évasion. À la télévision française, le dirigeant a enchaîné pas moins de trois interviews, une à LCI et lors de deux émissions d'infotainment, Quotidien sur TMC et C à vous sur France 5. Conseillé notamment par la communicante Anne Méaux, patronne de l'agence Image 7, Ghosn veut se rendre sympathique auprès du grand public. C'était aussi l'objectif de sa grande conférence de presse organisée à Beyrouth, au Liban. Car, s'il a assuré le spectacle, c'est d'abord pour délivrer « sa » vérité, et se défendre aux yeux du monde. Lors de sa conférence de presse, il a ainsi martelé qu'il était la victime d'une guerre économique entre la France et le Japon, dont le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi a été le théâtre depuis 2015. Dans les médias français, cette version a parfois été présentée comme celle d'un grand « complot ».

Sous la plume de nombreux commentateurs, ce terme est utilisé pour disqualifier toute analyse allant dans le sens d'une guerre économique entre le Japon et la France sur ce dossier. C'est pourtant...